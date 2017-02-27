ثامر السليم

فازت قائمة المتحدون في انتخابات الهيئة الإدارية ووفد المؤتمر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ـ فرع المملكة المتحدة التي أجريت يوم أمس الأول في بالعاصمة البريطانية لندن بفارق 300 صوت بعد أن حصلت على 1261 صوتا مقابل 961 صوتا لمنافستها قائمة الراية.

وحول أجواء الانتخابات التي شهدت تنافسا شديدا بين القائمتين من خلال زيادة نسبة التصويت عن 83% والتي معها ارتفعت نسبت التصويت عن العام الماضي بواقع 42%.

وفي مقارنة بين نتائج العام الماضي والعام الحالي، حصلت قائمة المتحدون في العام الماضي على 623 صوتا بينما حصلت في هذا العام على 1261 صوتا، بينما قائمة الراية كانت قد حصلت العام الماضي على 663 وحصلت هذا العام على 961.

وبهذه المناسبة، أعرب منسق قائمة المتحدون عبداللطيف الرويشد عن اعتزازها وامتنانها لـ1261 صوتا منحهم الثقة وأهلهم لتولي مقاعد الهيئة الإدارية لاتحاد طلبة المملكة المتحدة للعام النقابي الجديد، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الثقة غالية وثمينة وستكون وساما على صدر جميع عاملي وعاملات القائمة.

وتقدم باسم القائمة بالشكر لكل من صوت لها بالانتخابات وزكاها لإدارة اتحاد الطلبة، معتبرا أن هذا الفوز هو استعادة رائدة الحركة الطلابية في المملكة المتحدة وايرلندا إلى عرشها، ‏كما تقدم بالشكر لجميع من شارك في هذا العرس الديموقراطي سواء ممن أولانا هذه الثقة أو أراد إعفاءنا منها مشفقا علينا من تحملها.

وأكد أن قائمة المتحدون ستعمل جاهدة لرد الجميل للجموع الطلابية لتكون عند حسن ظنهم جميعا.