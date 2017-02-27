العبدالله: البرنامج فرصة رائعة لاكتساب الخبرة في العمل مع أفضل الشركات الأميركية

تم قبول تسعة من الطلبة الكويتيين المسجلين حاليا في جامعات الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في مبادرة التطوير المهني (PDI) للموسم الصيفي لعام 2017.

والمبادرة عبارة عن برنامج مشترك قامت بتطويره غرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية (NUSACC)، بالتعاون مع سفارة الكويت في واشنطن، ووزارة التعليم العالي في الكويت، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وتهدف المبادرة إلى توفير خبرة في العمل المهني للطلبة الكويتيين المؤهلين تأهيلا عاليا قبيل تخرجهم من الجامعات الأميركية وعودتهم إلى الكويت.

ويشارك في الفترة الصيفية لعام 2017 في برنامج مبادرة التطوير المهني الطلبة التالية أسماؤهم:

٭ عبدالعزيز العبيد، ماجستير هندسة ميكانيكية، جامعة كولورادو.

٭ عبدالله الياسين، بكالوريوس محاسبة، جامعة لويولا ماري ماونت، كالفورنيا.

٭ فيصل العبدالمحسن، بكالوريوس التحليل التطبيقي وريادة الأعمال، جامعة براينت، رود آيلاند.

٭ فرح الخرجي، ماجستير هندسة صناعية، جامعة ميامي، فلوريدا.

٭ جاسم البحر، بكالوريوس في الاقتصاد والرياضيات، جامعة ولاية بنسلفانيا، بنسلفانيا.

٭ خليفة الغنيم، بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية والمالية، جامعة جورج واشنطن، واشنطن العاصمة.

٭ مريم الزايد، بكالوريوس الهندسة الصناعية، جامعة ولاية اريزونا، اريزونا.

٭ محمد المشعان، بكالوريوس العلوم المالية، جامعة بيس، نيويورك.

٭ سعود الملا، بكالوريوس الهندسة الكهربائية، جامعة الينوي، الينوي.

وأعرب د.عدنان شهاب الدين، المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن ترحيبه الحار بالأعضاء الجدد في مبادرة التطوير المهني، وصرح: «انني أحث كل المشاركين في المبادرة على السعي لتحقيق استفادة قصوى من هذه الفرصة والحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة والخبرة قبل عودتهم إلى دولة الكويت»، وأضاف «تلتزم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ التي تقدم التمويل اللازم للبرنامج مع وزارة التعليم العالي في الكويت ـ ببناء قدرات الخريجين الجدد والمساهمة في تطوير القوى العاملة في الكويت».

وبهذه المناسبة، قال سفيرنا لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم العبدالله: «أتيحت الفرصة لهؤلاء الشباب المتميزين بأن يتلقوا تعليمهم الجامعي في الولايات المتحدة الأميركية، ويتيح لهم الآن برنامج مبادرة التطوير المهني الفرصة الأكبر للانتقال لمرحلة التطور المهني».

وتابع: ان هذه الفرصة رائعة من حيث اكتساب الخبرة في العمل مع أفضل الشركات الأميركية من خلال التدريب.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية ديفيد هامود «نحن متحمسون جدا للترحيب بهذه المجموعة الجديدة من المرشحين في أسرة مبــــادرة التطوير المهني»، وأضاف «مع كل مجموعة جديدة من الزملاء في مبادرة التطوير المهني المؤلفة من مجموعة الصيف ومجموعة الشتاء، نستشعر قدرا أكبر من الالتزام بالعمـــل في الولايات المتحدة وحماسا أكبر للبرنامج مع انتشار المعلومات عنه ومستوى أعلى من التفهم الذي يبديه المرشحين الجدد حول الفوائد التي لا تعد ولا تحصى من هذا البرنامج المتكامل الذي يتضمن إمكانيات التعيين في الوظائف والتدرب على المقابلات الشخصية، والإرشاد والاستفادة من المنتديات التدريبية الشهرية والدعم على مدار الساعة الذي يقدمه العاملون في المبادرة بقيادة سينثيا دوغلاس، مدير مبادرة التطوير المهني».

وتشكل مبادرة التطوير المهنية الممولة من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جزءا من اتفاقية التعاون بين المؤسسة وغرفة التجارة الأميركية العربية الوطنية لتدريب الشباب الخريجين من خلال الزمالات المهنية لمدة عام واحد في الولايات المتحدة، كما تهدف إلى تعزيز مجالات الأعمال التجارية الأميركية ـ الكويتية وتطوير رأس المال البشري.