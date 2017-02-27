ثامر السليم

التقى أعضاء مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس بحضور عضوي هيئة التدريس بكلية التربية الأساسية د.حسين فولاذ ومتعب الحربي.

وعرض رئيس الجمعية د.عبدالعزيز السويط بعض المشاكل التي تواجه العاملين في قطاع المكتبات بوزارة التربية، مطالبا بتكويت وظيفة معلم مادة المكتبات، مع التشعب في تدريس هذه المادة بدءا من المرحلة الابتدائية وصولا إلى المرحلة الثانوية بالتركيز على مهارات البحث العلمي وإثراء معلومات الطلبة وتنمية موهبة القراءة لديهم.

وأكد السويط في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس صباح أمس، ان اللقاء كان إيجابيا ومثمرا وان الوزير الفارس تفهم المطالب التي شرحت له بتكويت معلمي هذه المادة، وفتح باب التعيين بناء على كتب توجيه مادة المكتبات وابدى استعداده لبحث المطالب مع المختصين بالوزارة.

وأكد أن خريجي التربية الأساسية من حملة بكالوريوس التربية (علوم المكتبات والمعلومات) مؤهلون للعمل في سلك التدريس لتلك المادة، وهم أحق بهذه الوظيفة من المعلمين غير الكويتيين.

وعرض كل من د.حسين فولاذ ومتعب الحربي دراسة مسحية حديثة بعنوان «واقع تدريس مقررات المكتبات والمعلومات في المدارس الحكومية في الكويت» وتوضح الدراسة اهمية دور المادة في توعية وتثقيف الطلبة بالوعي المعلوماتي.