استقبل البنك التجاري طلاب روضة أبو حليفة في فرع شرق الأحمدي بهدف تعريفهم بصورة مبسطة عن أهمية وفوائد توفير المال ومواضيع أخرى مرتبطة بالبنك.

وتم تحضير العرض من قبل البنك بطريقة مبسطة، بحيث تم الحرص على أن يكون سهلا ومفهوما لاستيعاب الأطفال على الرغم من أنه يقدم جميع المعلومات اللازمة بشأن المعاملات البنكية وأهمية توفير المال.

وشمل العرض الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة السحب الآلي، وحسابات الأطفال والشباب، وعن كل الفوائد والخدمات المختلفة الأخرى التي يقدمها البنك.

وبعد انتهاء العرض تم اصطحاب الأطفال في جولة تفاعلية في الفرع حيث اطلعوا على كيفية عمل أجهزة السحب الآلي وتم منح كل طالب هدية خاصة.

والبنك التجاري الكويتي يعتبر أن جيل الأطفال والشباب يمثل جانبا حيويا في تشكيل مستقبل مشرق للكويت، وهو ما يجعل البنك يسعى باستمرار الى تثقيف هذه الفئة بالعديد من الطرق والأساليب المبتكرة.

ومن المعروف أن البنك التجاري كان سباقا بطرح حساب مخصص للأطفال وهو «حسابي الأول» المصمم خصوصا للأطفال حتى 14 سنة. ويعد هذا الحساب هو الطريقة المثلى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم، وتوفير الأموال لهم في مراحلهم العمرية المبكرة.