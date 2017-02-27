عبدالعزيز الفضلي

أكدت الموجه الفني العام للغة الفرنسية منال عبدالعزيز أن مخرجات امتحان الثانوية العامة للفترة الأولى كانت جيدة، غير انها لاحظت انخفاضا بمستوى التحصيل العلمي لدى مدارس البنين، مشيرة الى انه ومن خلال آراء المعلمين والطلاب أفادوا بأن الامتحان كان مناسبا ولا يحتوي على صعوبات أو أجزاء من خارج المنهج.

جاء ذلك خلال محضر الاجتماع الذي عقدته مع موجهي اللغة الفرنسية وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، وأشارت فيه إلى أن المشكلة في التحصيل العلمي للطلبة لذلك يرجى حصر المدارس المتدنية في نسب النجاح مع اسم كل معلم لكل فصل وتقرير بسبب التدني، إضافة إلى الخطط العلاجية الفعلية مشددة على ضرورة المتابعة الفنية من قبل رؤساء الأقسام والموجهين الفنيين والموجهين الأوائل.