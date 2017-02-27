عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير الشؤون التعليمية في منطقة الفروانية التعليمية عيد الحربي أن وزارة التربية تولي الطلبة من فئة صعوبات التعلم اهتماما كبيرا، موضحا أن هؤلاء الطلبة لا يعانون من مشاكل في الذكاء وإنما لديهم صعوبة في الفهم وهم بحاجة إلى وسائل وطرق مختلفة لإيصال المعلومة.

وخلال حضوره فعالية «اجتهادي رفعة لبلادي» برعاية مدير عام منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد وبحضور مدير الأنشطة د. مبارك العتيبي، والتي نظمتها نظمت مدرسة خيطان النموذجية للطلبة من فئة صعوبات التعلم وتضمنت دروس ريادية ومعرض تعليمي اضافة إلى بعض الأنشطة التعلمية التي قدمها الطلبة، ذكر أن الوزارة عمدت في الفترة الماضية إلى توفير خدمات تعليمية متخصص لهؤلاء الطلبة من فئة صعوبات التعلم والتي يتم من خلالها إيصال المعلومة للطالب بوسائل شرح مختلفة تتميز بإدخال الوسائل الترفيهية واللعب ضمن الحصص الدراسية لإضفاء نوع من البيئة الجاذبة للطالب والتي تساهم في رفع التحصيل العلمي لهم.

من جانبه، قال مدير الأنشطة د. مبارك العتيبي إن مدرسة خيطان النموذجية تعتبر من المدارس المتميزة على مستوى المنطقة، حيث إنها توفر خدمات تعلمية راقية للطلبة من فئة صعوبات التعلم، مشيرا إلى أن دمج التعليم بوسائل شرح حديثة ومحببة للطالب يساهم بشكل كبير في تحسين مستواهم.

وأضاف أن ما شاهدناه خلال الفعالية عكس اهتمام الادارة المدرسية وعلى رأسها مديرة المدرسة أنوار الموسى وجميع العاملين من هيئات تعليمية وادارية على مصلحة الطلاب وتحويل المدرسة إلى بيئة جاذبة ومحببة لهم ترفع من تحصيلهم العلمي.

بدورها، قالت مديرة المدرسة أنوار الموسى إن الادارة رغبت في تنظيم هذه الفعالية لابراز الدور الكبير الذي تقوم به المعلمات في عملية ايصال المعلومة للطالب ومدى التحفيز الذي يحصل عليه الطلاب في المدرسة للمحافظة على مستواهم العملي، مشيرة إلى أن المدرسة تحرص على تنظيم دروس ريادية وورش تعليمية بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني التي لها علاقة بتعليم الطلبة من فئة صعوبات التعلم، معربة عن شكرها وتقديرها للادارة العامة لمنطقة الفروانية التعليمية وجميع قيادييها على الدعم الذي يقدمونه لنجاح العمل في المدرسة وتذليل جميع المعوقات التي تواجه العمل.