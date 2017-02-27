العجمي: حصول التربية الخاصة على رسالة سامية وسام على صدورنا جميعاً لمسرحية «للإنسانية قائد» بلغة «برايل» للمكفوفين

عبدالعزيز الفضلي

هنأ مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي قائد الإنسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بمناسبة العيد الوطني السادس والخمسين وذكرى يوم التحرير السادس والعشرين والذكرى الحادية عشرة لتولي سموه مقاليد الحكم، والتهنئة موصولة لسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ولوزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس والى كل الشعب الكويتي وقيادات وزارة التربية وجميع العاملين في إدارة مدارس التربية الخاصة من معلمين وإداريين وطلاب وأولياء أمورهم، ونسأل الله أن يعيد هذه الاحتفالات الطيبة على بلدنا الكويت الحبية وهي تنعم بالأمن والأمان.

جاء ذلك في كلمة للعجمي خلال رعايته الحفل الذي نظمته مدرسة تأهيل التربية الفكرية بنات بمشاركة مدرسة الورش التعليمية بنات إحياء لذكرى الأعياد الوطنية لبلدنا الغالي الكويت، حيث تضمنت الاحتفالية فعاليات تنبض بحب ماضي وحاضر ومستقبل دولتنا الحبيبة الكويت بحضور مديرة مدرسة تأهيل التربية الفكرية بنات زينب الصباغة ومديرة مدرسة الورش جميلة الصراف ومراقبة الرعاية الطلابية نورية القلاف ورئيسة قسم الشؤون الوظيفية نوال الرامزي ورئيس الفريق الإعلامي بإدارة مدارس التربية الخاصة نافل الحميدان وعدد من مديرات مدارس التربية الخاصة والمديرات المساعدات، حيث اشتمل الحفل على تنظيم عدة معارض من انتاج معلمات وطالبات مدرستي التأهيل والورش، كما اشتمل على أغان وطنية وقصيدة شعرية قدمتها طالبات مملكة البحرين المبتعثات لإكمال دراستهن في مدرسة تأهيل التربية الفكرية بنات وتقديم عدد من اللوحات الوطنية المعبرة.

وقال العجمي: إن العمل جار على إطلاق موقع الكتروني خاص بإدارة مدارس التربية الخاصة بالإضافة إلى إبلكيشن، وتم بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية إطلاق قناة يوتيوب خاصة بأنشطة المدارس، مضيفا أن الفريق الاعلامي قام في بداية العام الدراسي الحالي بإطلاق أربع مواقع للتواصل الاجتماعي في الفيسبوك والانستغرام والتليغرام وتويتر تحت عنوان soedpc، ويقوم الفريق بنشر أخبار المدارس على مدار الساعة، وبفضل تلك الجهود حصدنا العديد من المتابعين، كما أن قناة اليوتيوب الجديدة حصدت العديد من المشاهدات والإعجاب لما يقدمه طلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة من أنشطة متميزة.

وأشاد بمتابعة وزير التربية د.محمد الفارس لجميع الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك وكيل الوزارة د.هيثم الأثري والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة والوكيل المساعد للأنشطة والتنمية التربوية فيصل مقصيد وجهودهم الواضحة مع أنشطة الإدارة، ما يحملنا مسؤولية كبرى على المحافظة على جميع الانجازات التي تقدمها مدارسنا، وقد يكون أحد تلك الإنجازات تلقي إدارة مدارس التربية الخاصة رسالة شكر من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد على المسرحية التي قدمتها مدرسة النور المشتركة بنات بعنوان «للإنسانية قائد» بلغة برايل للمكفوفين وتم تقديمها لسموه على قرص مدمج (سي دي)، ولدينا في التربية الخاصة كفاءات من المعلمين والمديرين نفتخر بهم لتقديمهم طلابا مميزين في العديد من الأنشطة على الرغم من إعاقاتهم المختلفة، سواء كانت حركية في مدارس الرجاء أو بصرية في مدارس النور وكذلك سمعية في مدارس الأمل وجميع هذه المدارس تتبع مناهج التعليم العام، اضافة الى مناهج خاصة في مدارس التربية الفكرية وتأهيلها ومدارس الورش العلمية ومدارس الوفاء الخاصة بطلابنا المصابين بإعاقة الداون وكذلك مدارس السلوك التوحدي إضافة الى روضة العطاء التي تستقبل جميع الإعاقات.

من جانبها، ألقت مديرة مدرسة تأهيل التربية الفكرية بنات زينب الصباغة كلمة هنأت خلالها صاحب السمو وسمو ولي عده الأمين والشعب الكويتي الكريم بمناسبة الأعياد الوطنية، مؤكدة حرص إدارة المدرسة على تنظيم مثل هذه الاحتفالات كونها تنمي الروح الوطنية لدى طالبات المدرسة من ذوي الاعاقة والتي تزرع فيهن حب الوطن والولاء لقيادته السياسية.