أكد المحاضر الدولي والمدرب في مجال التنمية البشرية في الكويت محمد غريب اول من امس أهمية العمل وبذل الجهد لاستعادة حضور اللغة العربية لدى الأجيال المقبلة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به غريب لـ «كونا» على هامش مشاركته في ندوة بعنوان «اللغة العربية.. مفهومها.. كبوتها وكيفية النهوض بها» التي نظمتها ثانوية مار الياس جنوبي لبنان برعاية وزير التربية والتعليم العالي في لبنان مروان حمادة.

وقال غريب انه قدم ورقة عمل حول أسباب كبوة اللغة العربية وتراجع استعمالها والعزوف عن استخدامها والتعرف على الحلول للنهوض باللغة مجددا واستخدامها بشكل امثل.

وأشار إلى ضرورة استعادة اللغة العربية لمكانتها وحث الأجيال الحاضرة على استخدامها، خصوصا انها اللغة الخامسة عالميا.

ولفت الى أن أهمية اللغة العربية تتمثل في انها تشكل عامل ربط لـ 22 دولة عربية، حيث ان استخدامها يسهم في تعزيز الثقافة والحضارة العربية.

من جهته، اشار رئيس ثانوية مار الياس مدلج تامر في تصريح مماثل لـ «كونا» الى ان الندوة أقيمت في اطار الأنشطة المنظمة خلال أسبوع الأبجدية.

ولفت الى ان الندوة تمحورت حول مفهوم اللغة العربية وكينونتها والتعامل معها للنهوض بها من حال الجمود الذي تعاني منه.

وقال تامر «نسعى لاعادة احياء اللغة العربية لدى الطلاب وعودة الاهتمام بها، خصوصا ان اللغة العربية رفعت من نسب الرسوب في الامتحانات الرسمية اللبنانية».

واشار الى ان الجيل الجديد بات يبتعد عن استخدام اللغة العربية لاسيما في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، موضحا ان الندوة تأتي في سياق تشجيع إعادة إحياء استخدام اللغة العربية على اعتبار أنها اللغة الام لابناء المنطقة العربية.

وشارك في الندوة الى جانب غريب رئيس البورد العربي للاستشارات والتدريب وعميد الأكاديمية الدولية د.أحمد البدري من اليمن ومنسق اللغة العربية في ثانوية مار الياس د.ضاهر أبوغزالة.