أكد أمين عام الجامعة بالإنابة د.آدم الملا أن جامعة الكويت ستتوج مسيرة خمسين عاما من العطاء والتميز والريادة باحتفالية ستقام تحت رعاية سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يوم الاثنين 6 مارس، مشيرا إلى أن هذه الاحتفالية ستشمل أيضا تكريم أوائل خريجي الجامعة الفائقين للعام الجامعي 2015/2016، من جميع الكليات والبالغ عددهم 163 خريجا وخريجة من بينهم 4 خريجين حاصلين على درجة الدكتوراه، و26 خريجا وخريجة من حملة الماجستير و133 خريجا وخريجة من حملة البكالوريوس، تقديرا لتفوقهم وجهودهم التي بذلوها طوال فترة دراستهم الجامعية بمساندة أساتذتهم وبعطاء من جامعتهم، وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح في الحرم الجامعي بالشويخ.

وبين د.الملا أن جامعة الكويت ستتشرف بمنح شهادة الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الأمير خلال هذه الاحتفالية، وذلك تقديرا لدوره البارز عبر مسيرته على مستوى الكويت وعلى المستوى الإقليمي والإسلامي والعالمي والذي توج بتسمية سموه قائدا للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني، وتقديرا وعرفانا لما له من دور بارز وجهود كبيرة في دعم ورعاية مسيرة العلم والعلماء، فضلا عما يوليه سموه من رعاية كريمة ومتواصلة لخريجي جامعة الكويت في الحفل السنوي لتكريم الفائقين.

وأشار د.الملا إلى أن الأسرة الجامعية قاطبة لتترقب هذه الاحتفالية التي تدل دلالة عميقة على اهتمام القيادة السياسية بمسيرة الجامعة وما تقدمه على مستوى التعليم العالي في البلاد وعطاء علمائها الأفاضل على مدى نصف قرن، وتشجيع أبنائها المتفوقين على بذل المزيد من العطاء والتفوق.

وثمن د.الملا الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، لاحتفالية الجامعة باليوبيل الذهبي والتي تأتي متزامنة مع تكريم أوائل خريجي الجامعة الفائقين، مباركا لأسرة الجامعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة والخريجين والإداريين ورواد الجامعة الأوائل، مستذكرا ما حققه هذا الصرح الشامخ من سجل حافل على جميع الأصعدة العلمية والبحثية والتخطيطية والإدارية وخدمة وإثراء المجتمع بمخرجاتها بمختلف التخصصات العلمية.