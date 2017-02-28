الفاضل لـ «الأنباء»: اللجنة العليا لاختبارات القدرات أوصت بأن تقتصر اختبار القدرات على طلبة الصف الثاني عشر فقط

وزارة المالية لم تصرف المستحقات المالية للمراقبين بما خلق حالة من العزوف وكان لابد من تدارك الأمر





آلاء خليفة

أبلغت مصادر لـ «الأنباء» ان طلبة الصف الحادي عشر لن يسمح لهم بخوض اختبارات القدرات الأكاديمية بجامعة الكويت والمزمع عقدها يوم السبت 25 مارس وذلك بسبب خلافات بين وزارة المالية وجامعة الكويت نتيجة عدم صرف الوزارة للمستحقات المالية للمراقبين على الاختبار بما نتج عنه عزوف المراقبين عن المشاركة في الاختبارات القادمة وبالتالي فلن يتم السماح لطلبة الصف الحادي عشر لخوض اختبار القدرات المزمع عقده في مارس.

بدوره، اكد مدير مركز التقويم والقياس بجامعة الكويت د.خالد الفاضل ان الجامعة تعاني حاليا من نقص شديد في عدد المراقبين الذين يشاركون في اختبار القدرات بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بالاختبارات الماضية من وزارة المالية بما ادى الى عزوف المراقبين بشكل كبير عن المشاركة في المراقبة على اختبارات القدرات الحالية.

وذكر الفاضل ان تلك المشاكل ظهرت في اختبار القدرات الذي عقد في شهر ديسمبر الماضي حيث لم تصرف وزارة المالية المستحقات المالية للمراقبين الذين شاركوا في تلك الاختبارات بما جعلهم يعزفون عن المشاركة في الاختبارات المقبلة.

وتابع قائلا: ودرءا لحدوث اي مشاكل في الاختبارات القادمة كان لابد على جامعة الكويت ان تتخذ اجراءات بشكل يجعل الاختبار يخرج بالصورة التي تليق بجامعة الكويت موضحا انه كان لابد من تغطية العدد وضمان وجود عدد كاف من المراقبين

مضيفا: ومن المحتمل اللجوء الى المتطوعين ولكن لا يمكن اجبار المتطوع على المراقبة وبالتالي كان لابد ان نأخذ احتياطنا بأن يكون عدد المراقبين الحاليين كافيا لعدد الطلبة الذين سيخوضون اختبار القدرات الاكاديمية، ولذلك وبتوصية من اللجنة العليا لاختبار القدرات فإن الاختبار المزمع عقده في شهر مارس المقبل سيقتصر على طلبة الصف الثاني عشر فقط.

وأفاد الفاضل بأنه في حال قامت وزارة المالية بصرف جميع المستحقات والمخصصات المالية للمراقبين فسيكون بإمكاننا فتح الباب امام طلبة الصف الحادي عشر اما اذا استمر الوضع على ما هو عليه فسيقتصر الاختبار لطلبة الصف الثاني عشر بناء على توصية اللجنة العليا لاختبار القدرات لاسيما ان طالب الصف الحادي عشر امامه عام ونصف لدخول الجامعة ويمكنه الالتحاق بالاختبارات المقبلة.

وأوضح الفاضل ان اختبار شهر مارس سيكون متاحا لطلبة الصف الثاني عشر وخريجي الثانوية العامة والطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة بعد انهاء الثانوية العامة سواء خريجون حديثون او خريجو العام الماضي بالاضافة الى طلبة المدارس الانجليزية الذين يتخرجون من الصف الحادي عشر.

يذكر ان التسجيل الإلكتروني لأداء الاختبارات بدأ في 19 فبراير ومستمر حتى 10 مارس (رسوم اعتيادية) اما التسجيل الالكتروني المتأخر او بمساعدة المركز فسيكون خلال الفترة من 12 ـ 13 مارس (رسوم مضاعفة).

وتقدم جامعة الكويت اختبارات القدرات الاكاديمية في ثلاثة مواد هي اللغة الانجليزية والرياضيات والكيمياء لتحديد المستوى او كاختبار قبول حسب المعدل المكافئ المعمول به في الجامعة ويتم بموجب هذا النظام احتساب نتائج الطالب في اختبارات القدرات الأكاديمية وبنسبة معينة ضمن معدله في الثانوية العامة او ما يعادلها.

ويمكن للطالب تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية منذ الصف الحادي عشر وأيضا الصف الثاني عشر كما يمكنه اعادة تقديم هذه الاختبارات عدة مرات حتى يتمكن من الحصول على النسبة التي تؤهله للقبول في الكلية التي يرغب بالدراسة بها علما ان الجامعة تحتسب النتيجة الأعلى التي يحصل عليها الطالب اما بالنسبة لصلاحية نتيجة الاختبار فهي سنتان من تاريخ الحصول عليها