مقاعد لقبول المقيمين بصورة غير قانونية شريطة توجيههم إلى التخصصات النادرة





ثامر السليم

اكد العميد المساعد للشؤون الطلابية في كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت د.عايد سلمان ان الكلية بصدد إعلان القبول قريبا لـ 3 برامج جديدة، لافتا الى أن الكلية تقدم 84 برنامجا منها 11 برنامجا في الدكتوراه و66 برنامجا في الماجستير و4 برامج دبلوم عالي، فالكلية على مدى السنوات الماضية قامت بتقديم الكثير من البرامج التخصصية في معظم الكليات وخصوصا في السنوات الـ 4 الأخيرة.

ولفت د.سلمان في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان عدد الطلاب والطالبات الدارسين في كلية الدراسات العليا حتى يومنا هذا بلغ 2030 طالبا وطالبة، مشيرا الى اننا لمسنا اقبالا كبيرا في الآونة الأخيرة من الطلاب والطالبات لاستكمال دراستهم العليا ما بعد البكالوريوس للالتحاق بكلية الدراسات العليا من الكويتيين أو الوافدين على حد سواء للتقدم الى كلية الدراسات العليا.

واضاف ان عدد الطلبة المتقدمين في كلية الدراسات العليا العام الماضي 650 طالبا وطالبة موزعين على جميع البرامج، وبلغ عدد المتقدمين لبرامج كلية الدراسات العليا بكل برامجها 1500 طالب وطالبة، مشيرا الى ان هناك برامج موقوفة لأسباب مختلفة، فمنها برامج اقرت من الدراسات العليا ولم تقر بعد من قبل مجلس الجامعة وكذلك برامج اقرت من كلية الدراسات العليا ومن مجلس الجامعة، ولكن الاقسام العلمية ارتأت ايقاف هذه البرامج مؤقتا لأسباب مختلفة مثل كونها لديها شح في عدد اعضاء هيئة التدريس في القسم ما يدفعها لإيقاف البرنامج مؤقتا، وكذلك حدوث تعديلات جوهرية على البرامج بحيث يحتم تقليص الاعداد في البرنامج القديم لحين طرح البرنامج الجديد.

وعن طلبة فئة المقيمين بصورة غير قانونية وفئة أبناء الكويتيات، قال د.سلمان انه يتم قبول ابناء الكويتيات منذ سنوات كباقي الطلبة المقيدين ولكن يشترط ان تكون لديه بطاقة امنية صالحة واثبات انه من ابناء الكويتيات، مبينا ان الاجتماع السابق لمجلس الجامعة اضاف لذلك 5 من المقاعد لقبول المقيمين بصورة غير قانونية شريطة ان يتم توجيههم إلى التخصصات النادرة التي لا يوجد اقبال عليها من الكويتيين وشريطة موافقة الجهاز المركزي عليهم.