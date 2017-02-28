نظمت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) الاحتفالية السابعة لها على التوالي بإصدارها 5 كتب مختلفة صادرة عنها في مكتبة عبدالله الرفاعي بالجامعة. حضر الاحتفالية كل من رئيس الجامعة د.دونالد بيتس ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د.صلاح الشرهان ومديرة المكتبة شوبيتا كولي ومؤلفو الكتب الصادرة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

في البداية، رحب رئيس الجامعة د.دونالد بيتس بالحضور، وقال: اننا دائما بالجامعة نحرص على تشجيع العلم والعلماء والكتاب من أسرة الجامعة على التأليف، واحتفالنا اليوم (امس) يأتي تتويجا لمسيرتنا التي نحرص عليها في رعاية كل من يجد لديه القدرة على التأليف ويعمل على المساهمة في سرد تجربته العلمية أو الثقافية أو الاجتماعية لأثراء مكتبتنا بعلمه ورؤيته ويشارك في النهضة التي نحرص عليها في الحرم الجامعي.

من جانبه، أشار د.صلاح الشرهان نائب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للشؤون الأكاديمية والذي ألف فصلا ضمن كتاب عن تحول التعليم في منطقة الخليج العربي على أنه تمت دعوته من قبل أكاديميين كنديين وسعوديين للمساهمة في الكتابة عن تجربة التعليم الالكتروني في الكويت.

من جانبها، قالت مديرة المكتبة شوبيتا كولي: لا تكتفي مكتبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا باحتضانها للكتب فحسب، بل تساعد في الوقت ذاته بنشرها. ومن ضمن أهدافها العديدة، تقوم المكتبة بالاحتفاظ بالكتب ودعمها وتشجيع نشرها، حيث يلعب مجتمع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا دورا رئيسيا في هذا الصدد.



فضلا عن ذلك، تقوم الجامعة بخدمة الطلبة وأعضاء الكلية والكادر التدريسي على حد سواء ومساعدتهم في الإصدار والتوزيع. وتضمنت الكتب الخمسة الصادرة على ما يلي: الكتاب الأول بعنوان: «وسائل التواصل الاجتماعي: الجيد، والسيئ، والقبيح» من تأليف د.صلاح الشرهان ود.أنطونيوس سي سيمينتيراس، والكتاب الثاني بعنوان: «نجاح وفشل مشاريع نظم المعلومات/ تكنولوجيا المعلومات» من تأليف د.أنطونيوس سي سيمينتيراس، والكتاب الثالث جاء بعنوان: «صيدا - مسيرة حضارة» من تأليف د.صلاح الدين أرقه دان، والكتاب الرابع بعنوان: «الجنون الأدبي في كتابة النساء البريطانيات، وما بعد الاستعمار، والبدويات» من تأليف د.شهد الشمري،



والكتاب الخامس بعنوان: «مسارات التطور الوظيفي لمعلمي اللغة الانجليزية» من تأليف د.مايكل إف ماكموراي، والكتاب السادس بعنوان: «تعلم لغة المواطنة العالمية» من تأليف د.أدريان ور، والكتاب السابع بعنوان: «من خلال عيون المجتمع» من تأليف الطالبة السابقة أفنان المسيليم، والكتابان «كيفية اقتناء وكالة تجارية ـ الموسوعة الكاملة» و«استبعاد الخوف في عملية اقتناء وكالة تجارية» من تأليف د.جون هيز. هذا، واستعرض كل مؤلف كتابه أمام الحضور بعد قص الشريط الافتتاح.