أعلن رئيس قسم التاريخ كلية الآداب بجامعة الكويت الأستاذ د.عبدالله محمد الهاجري عن استحداث قسم التاريخ لبرنامج آثار في إطار تحديث صحائف التخرج لطلبة قسم التاريخ منذ العام الدراسي 2014/2015، مشيرا إلى أن البرنامج يشتمل على مقررات دراسية مختلفة حول تخصص الآثار مثل «علم المتاحف» «وآثار الشرق الأدنى القديم» و«علم الحفائر» «واللغات القديمة» وذلك لسد حاجة سوق العمل، خاصة أنه في الفترة الأخيرة قامت الدولة بإنشاء مجموعة من المراكز الثقافية والمتاحف المختلفة، نظرا لاكتشاف مجموعة من المواقع الأثرية في أماكن مختلفة من البلاد مؤخرا، مؤكدا سعي قسم التاريخ لتأهيل كوادر مدربة للعمل في تلك القطاعات.

وأوضح د.الهاجري أنه في إطار تفعيل التعاون بين قسم التاريخ والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ممثلا في إدارة الآثار والمتاحف فقد قام طلاب وطالبات شعبة الآثار بالتدريبات العملية على أعمال الحفر والتنقيب في منطقة تل بهيتة (موقع القرية التراثية) في مدينة الكويت تحت إشراف الأساتذ د.أحمد سعيد ود.سلطان الدويش.

وأشار د.الهاجري إلى قيام الطلاب والطالبات بالتدريب على أساليب الحفر الأثري واستخدام الأدوات الأثرية وكيفية توثيق المكتشفات الأثرية وتصويرها وتسجيلها وكتابة التقارير الفنية والعلمية، تحت إشراف الزميل الفاضل د.أحمد سعيد، خاصة أن القسم بصدد إنشاء وتجهيز مختبر علمي بالكلية للتعامل مع مكتشفات تلك الحفائر وذلك بالتعاون مع إدارة الآثار والمتاحف.

وقد أفاد د.أحمد سعيد بأنه من خلال الحفائر التدريبية تم العثور على بعض المكتشفات الأثرية من قبل الطلبة مثل (حبات الخرز وكسرات الفخار والعملات المعدنية) وأن العمل جار للمزيد من المكتشفات الطلابية لشعبة الآثار وهي أول دفعة بالبرنامج تخصص مساند الآثار ويبلغ عددهم (50) طالبا وطالبة.

وتقدم الهاجري بالشكر الجزيل إلى الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب م.على اليوحه، وكذلك لإدارة الآثار والمتاحف ممثلة في مديرها د.سلطان الدويش على الدعم اللامحدود لطلبة شعبة الآثار بقسم التاريخ كلية الآداب.