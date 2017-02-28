تحت رعاية وحضور عميد كلية العلوم بجامعة الكويت الأستاذ د.عبدالهادي بوعليان أقامت كلية العلوم احتفالها السنوي بمناسبة احتفالات دولة الكويت بذكرى يومي الاستقلال والتحرير حيث شارك في الاحتفالات الأساتذة العمداء المساعدون والأساتذة رؤساء الأقسام العلمية والوحدات والمكاتب وجميع أعضاء هيئة التدريس والمدير الإداري يوسف العسعوسي وجميع السادة الموظفين والعاملين في كلية العلوم.
واستمرت فعاليات الاحتفال لمدة يوم تخلله العديد من الأنشطة والمسابقات الثقافية والوطنية لجميع منتسبي الكلية، حيث ارتسمت في هذه الاحتفالات روح حب دولتنا الكويت الغالية وتجسيد صورة لحاضرنا المشرق، وفي ختام هذه الاحتفالية أكد الجميع على فرحتهم الغامرة بمشاركة الكلية في هذه الأعياد سائلين المولى عز وجل أن يحفظ كويتنا الغالية ويديم عليها نعمة الخير والأمان تحت قيادة صاحب السمو.