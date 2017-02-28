بدأت في العاصمة العمانية مسقط أمس الاثنين أعمال اللجنة الإشرافية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثاني وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت الهيئة الاستشارية في بيان إن الاجتماع الذي استمر يوما واحدا ناقش التصور حول أهداف واختصاصات اللجنة الإشرافية للشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي في دول المجلس وإمكانية تنفيذ اطار الشروط المرجعية للخطة الاستراتيجية لمكتب الشبكة الخليجية في مسقط.

وأضافت أن الاجتماع ناقش كذلك آلية الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لشهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي التي تصدرها هيئات الاعتماد الأكاديمي بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف اللجنة من اجتماعاتها الى ضمان جودة الحصيلة النهائية في مراحل التعليم العالي في دول المجلس وكذلك تيسير الحصول على مستويات عالية لتمكين مخرجات مؤسسات التعليم العالي من الشباب الخليجي وذلك لمواكبة حاجة أسواق العمل.