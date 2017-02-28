تحت رعاية مدير جامعة الكويت الأستاذ د.حسين الأنصاري تنظم كلية الطب المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للملصق العلمي خلال الفترة من 7-9 مارس 2017 على مسرح مركز د.عبدالمحسن العبدالرزاق للعلوم الطبية ـ بالجابرية، وذلك بحضور عميد كلية الطب الأستاذ د.عادل خضر عايد، وسيشهد المؤتمر حضور ومشاركة عمداء وأعضاء الكليات في مركز العلوم الطبية (كلية الطب ـ كلية الأسنان ـ كلية الصيدلة ـ كلية العلوم الطبية المساعدة ـ كلية الصحة العامة) والطلبة والأطباء من داخل الكويت وخارجها، وأيضا مشاركة جامعات من خارج الكويت.

وفي هذا الصدد، أشارت العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا الأستاذة د.رجاء العطية إلى أن الهدف من عقد الملصق العلمي هو التواصل بين العلماء في مختلف التخصصات ذات الصلة بالصحة لتحقيق التميز الأكاديمي، موضحة أن هذا المفهوم قد تبين لمؤسسي يوم الملصق العلمي الأول في أبريل 1996.

وذكرت أن المشاركين بالمؤتمر قد تقدموا بـ (220) ورقة علمية، وقامت اللجنة باختيار (206 ورقات علمية)، وتتضمن هذه الأوراق العلمية (177) بحثا أساسيا و(29) تقرير حالات اكلينيكية، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة قد نجحت في استضافة البروفيسور بيير مورو عميد كلية الصيدلة بجامعة الكويت ليلقي محاضرة في افتتاح المؤتمر بعنوان: «تصلب الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم الانقباضيVascular stiffness and systolic hypertension».

وأضافت العطية أن المحور الأساسي في هذه المحاضرة هو التحدث عن ضغط الدم الانقباضي المعزول وهو النوع الأكثر شيوعا من أنواع ارتفاع ضغط الدم عند المرضى ذوي الأعمار الأكثر من 65 سنة، وهذا النوع لا تسيطر عليه العلاجات الحالية المستخدمة لعلاج ضغط الدم بشكل جيد.

حيث تركز العلاجات الصيدلانية الحالية الخافضة لضغط الدم على الحد من المقاومة الطرفية والدفع البطيني، وسيتحدث المحاضر عن استخدام علاجات جديدة لهذا النوع من الضغط.