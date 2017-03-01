ذكرت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت ضياء الفارس أن اللجان المشكلة لإقامة احتفال الجامعة بمناسبة ذكرى اليوبيل الذهبي لإنشائها، وتكريم أوائل خريجي الجامعة المتفوقين للعام الجامعي 2015/2016، والمقرر إقامته تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الاثنين الموافق ٦ الجاري على مسرح عبدالله الجابر في الحرم الجامعي بالشويخ، قد أتمت استعدادها وتجهيزاتها للاحتفالية.

وأضافت الفارس أن هذا الاحتفال حدث تترقبه الأسرة الجامعية سنويا، وفي هذا العام سيكون تتويجا لخمسين عاما حافلا بالعطاء والانجاز وهو عمر هذا الصرح الأكاديمي الشامخ، والذي سيتم فيه تكريم أجيال من روادها تقديرا وعرفانا لجهود من عملوا بإخلاص وتفان حتى أينعت ثمرة جهدهم صرحا علميا تفتخر به دولتنا الحبيبة الكويت والدول المجاورة.

وأشارت الفارس إلى تشرف جامعة الكويت وتتويج احتفاليتها بمنح شهادة الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الامير تقديرا وعرفانا للأعمال الإنسانية التي قام بها ولامست جميع أقطار الأرض، مؤكدة أن هذه الدكتوراه تعتبر مفخرة للجامعة وللكويت بشكل عام.

ودعت الفارس الخريجين الكويتيين الأوائل المشمولين بالتكريم من الدفعة السادسة والأربعين للعام الجامعي 2015/2016 في جميع الكليات لحضور البروفة الثانية لحفل أوائل الخريجين وذلك في تمام الساعة الثالثة والنصف عصر يوم الأربعاء الموافق 1/3/2017 على مسرح عبدالله الجابر الصباح في الحرم الجامعي بالشويخ، مع الالتزام بارتداء روب التخرج.

وأوضحت أن حفل هذا العام سيكون ذا طابع مختلف فهو يحمل في طياته تكريم خريجي الجامعة الفائقين والذي يتزامن مع ذكرى مرور نصف قرن على إنشاء هذا الصرح الأكاديمي الشامخ، حيث سيتم تكريم جيل الرواد الأوائل ممن تركوا بصمة واضحة في تشييد وإرساء دعامة التعليم العالي في الكويت وهم:

د.عبد الفتاح إسماعيل - مدير جامعة الكويت في الفترة من 1966 إلى 1972

د.عبدالعزيز كامل - مدير جامعة الكويت في الفترة من 1972 إلى 1973

د.عبد الوهاب البرلسي - مدير جامعة الكويت في الفترة من 1974 إلى 1976 ويتسلم نيابة عن مديري جامعة الكويت السابقين سفير جمهورية مصر العربية ياسر عاطف

د.حسن الابراهيم- مدير جامعة الكويت في الفترة من 1976 إلى 1980

د.عبد الرزاق العدواني- مدير جامعة الكويت في الفترة من 1980 إلى 1985

د.عبد المحسن العبد الرزاق- مدير جامعة الكويت في الفترة من 1985إلى 1989

د.شعيب عبدالله الشعيب- مدير جامعة الكويت في الفترة من 1989إلى 1993

د.فايزة محمد الخرافي- مدير جامعة الكويت في الفترة من 1993إلى 2002

د.نادر عبدالله الجلال- مدير جامعة الكويت في الفترة من 2002 إلى 2006 وأمين عام جامعة الكويت في الفترة من 1999 إلى 2002

د.عبدالله الفهيد- مدير جامعة الكويت في الفترة من 2006 إلى 2010

د.عبد اللطيف أحمد البدر- مدير جامعة الكويت في الفترة من 2011 إلى 2015

أنور عبدالله النوري – أمين عام جامعة الكويت في الفترة من 1966 إلى 1978

د.عبدالله مبارك الرفاعي – أمين عام جامعة الكويت في الفترة من 1978 إلى 1986

د.حسين علي المحمود - أمين عام جامعة الكويت في الفترة من 1986 إلى 1991

د.خالد محمد السعد – أمين عام جامعة الكويت في الفترة من 1991 إلى 1995

د.سعد جاسم الهاشل - أمين عــــــام جامعـــة الكويـــــت في الفتــــرة من 1995-1999

د.عصام سعد الربيعان - أمين عام جامعة الكويت في الفترة من 2003-2007

د.أنور خليفة اليتامى - أمين عام جامعة الكويت في الفترة من 2007-2011

د.نبيل عيسى اللوغاني - أمين عام جامعة الكويت في الفترة من2013 -2015

د.محمد عبد اللطيف الفارس- أمين عام جامعة الكويت 2016

د.سليمان الشطي- من خريجي الدفعة الأولى- وألقى كلمة الخريجين في حفل تخرج الدفعة الأولى من خريجي جامعة الكويت

د.مبارك العبيدي- أول معيد كويتي بالجامعة 1966 وأول عضو هيئة تدريس كويتي بالجامعة 1970 وأول عميد كويتي وعضو مجلس الجامعة1972-1974 وأول أستاذ كويتي بكلية العلوم بجامعة الكويت1981.

وفي مايلي اسماء أوائل الخريجين:

أولا: كلية الدراسات العليا

الحاصلون على درجة الدكتوراه

سمر سالم بوسويهي

أحمد عبدالله العميري

بدر ناصر المنصوري

شقحة محمد العجمي

الحاصلون على درجة الماجستير

أماني سليمان الصومالي

أنوار فهد المطيري

تركي مشعل الصباح

جمانة عبدالرسول صادق

سارة فهد العجمي

شهد أحمد هادي

شيخة أحمد الإبراهيم

علا فيصل الخفش

فجر عبدالله البشر

منيرة عبدالوهاب العدساني

نفلة عسكر الحربش

نورة سليمان الفصام

نوف عايد الصليلي

دينا عبدالله عودة

عبير راشد الرشدان

أحمد محمد العازمي

فهد عبدالرحمن العسكر

مستورة براك الهيفي

فاطمة عبد اللطيف الصيرفي

نورة حزام المطيري

أنفال علي الدويسان

محمد انور العطار

نجلاء حمود العياضي

نورة عبدالصمد اسماعيل - من ذوي الاحتياجات الخاصة

مريم خالد ابا الخيل

أحمد اسماعيل العنزي

الحاصلون على درجة الإجازة الجامعية

أولا: كلية الآداب

أسماء عبدالكريم خاجة

لبابة نبيل سلطان

شيماء خالد العنزي

عبدالرحمن سمير العوضي

شيخة مسباح المسباح

محمد خالد الجميعان

هاني صجم الشمري

مريم عبدالله الفهيد

سعد مبارك العجمي

نافع رشيد العنقودي

نجاة علي المطيري - من ذوي الاحتياجات الخاصة

وليد خالد الشمري

ثانيا: كلية العلوم

دانة عادل الثويني

أنوار عبدالله الشمري

شروق عبدالله المرزوق

معصومة رضا ميرزا

أحمد أنور البلوشي

فاطمة محمد صادق

نوف سليمان الديكان

لورا مفرح المطيري

دعاء إبراهيم المرزوق

إسراء عادل فارس

ثالثا: كلية الحقوق

عادل سعد العازمي

فاطمة عبدالرحمن الاستاذ

محمد شاكر محمود

علي بسام الرشيدي

عبدالله حمد العجيري

يوسف عادل الأحمد

سليمان فوزي السنان

محمد علي العجمي

هيا يوسف الديين

عبدالرحمن سعود الوعلان

من ذوي الاحتياجات الخاصة

يعقوب محمد القطان

رابعا: كلية العلوم الإدارية

مشاري عبدالله الحميدي

دينا يوسف العتيقي

عنان سليمان الرفاعي

دلال سالم الشطي

دلال طلال الروضان

أنفال عبدالعزيز الربيعة

شيخة خالد العصيمي

دانة علي كمال

نورة يوسف الجريوي

حوراء فيصل قمبر

رؤى محمد العجمي

خامسا: كلية الهندسة

دلال فيصل القملاس

طيبة علي بوناجمه

عبدالله محمد الشمالي

عمر مرزوق العازمي

فرح فاضل إبراهيم

ضاري فهد العنزي

يحيى فهد العوضي

حمد وليد البحر

فجر بدر الحريتي

دلال علي امبيريج

زينب فاضل بوعباس

ياسمين أحمد حسين

سادسا: كلية الطب

علي حسين صفر

زينب علي الصايغ

آمار فاضل معرفي

حوراء سالم المحميد

العليا علي الصباح

مــساعد عبــــد المحـــسن الكلــــيب

محسن وحيد باقر

فاطمة أحمد غلوم اكبر

سجى عبدالله الشمري

منيرة يوسف البشارة

سابعا: كلية العلوم الطبية المساعدة

غدير عماد الحمر

نوال عبدالعزيز اسود

نادية خالد المطيري

مهدي علي رضا

منى عادل العنزي

أنفال فرحان الهندال

منيرة ناجي الضاعن

شيخة وليد الشطي

هنادي هادي العجمي

إيمان ضيف الله الحربي

روان جاسم إبراهيم

ثامنا: كلية التربية

أروى علي العدل

عائشة علي المسعد

زينب ناصر سبتي

وضحة فهد الديحاني

عايدة زهير الكور

بشاير عامر القحطاني

معالي راشد الهاجري

مريم شبيب العازمي

تهاني بخيت العازمي

اسيل مفرح الخيوطي

بشاير طارق بن حسن - من ذوي الاحتياجات الخاصة

ليالي ثامر الشمري

تاسعا: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

إسراء محمد عبدالهادي

بدر حمد الرشيدي

خولة عبدالله السبيعي

شيخة جاسم العبدالله

صالح سعد العنزي

فهد عفتان المطيري

محمد نبيل الشيحة

أنفال مساعد العنزي

دلال مبخوت العجمي

رغد غانم المطيري - من ذوي الاحتياجات الخاصة

راشد عوض دريع

عاشرا: كلية الصيدلة

حسن عبدالرحيم العامر

يوسف صالح عبدالجليل

حادي عشر: كلية طب الأسنان

كوثر محمود خليفة

مريم حيدر عرب

مريم إبراهيم الخضر

بشاير صلاح العباد

إسراء يوسف الصراف

لجين حسين ال الرشيد

فرح إبراهيم الصقعبي

نرجس سلمان سيد هاشم

ثاني عشر: كلية العلوم الاجتماعية

مريم هاني الحبيب

منى مشهور العنزي

آلاء محمد العنزي

دلال سعد المطيري

محمد جاسم اليتامى

شهد جاسم الحشاش

عبير خالد الجمهور

أحمد محسن الحربي

روان عبدالله الدويهيس

ريحانه حسن ضياء الدين

ريم فيصل العوضي

فهد سعود المطيري - من ذوي الاحتياجات الخاصة

موجعة الحميدي المطيري

ثالث عشر: كلية العلوم الحياتية

فاطمة فاضل القريني

زهراء علي المنصور

هيلة عيسى المخيزيم

شيخة عبدالله الحيدر

عائشة طلال السالمي

جنان كاظم عبدالله

رباب محمد الطبطبائي

فاطمة أسامة المعيلي

أسرار نادر العتيبي

نوال حسن العلي