قال رئيس الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة طلال العرب إنه وفي إطار العلاقات الثنائية التي تربطنا بجمهورية مصر العربية تمت زيارة مدير المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة إسماعيل الكندري من أجل وضع اللمسات الأخيرة لبدء العمل بمشروع مدرسة الكويت الإعدادية بمحافظة البحيرة والتي ستكون وفق أحدث التصميمات المعمارية وهذا المشروع يشمل تأثيثها بالكامل، وسيتم ذلك تحت إشراف المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة التابع لبيت الزكاة الكويتي.

وأكد العرب في تصريح صحافي أن هذه المدرسة تعتبر إضافة لما تقدمه الكويت حكومة وشعبا هدية لأبنائنا الطلبة في جمهورية مصر العربية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يقوم بها إسماعيل الكندري وحرصه على تنفيذ وإنهاء المشروع.