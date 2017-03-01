عبدالعزيز الفضلي

أشاد مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي بالجهود التي يقوم بها مديرو ومديرات مدارس التربية الخاصة في مشاركتهم أفراح الكويت من خلال رسم لوحات وطنية ابداعية في مدارسهم، مشاركين في الأعياد الوطنية لدولتنا الكويت الحبيبة، مستذكرين خلالها عيد الاستقلال وذكرى يوم التحرير فهذه المناسبات لا نستطيع أن ننساها وخاصة ذكرى التحرير، حيث قدم شباب الكويت تضحيات كبيرة من أجل عودتها محررة بالكامل في السادس والعشرين من شهر فبراير عام 1991.

جاء ذلك في تصريح للعجمي خلال رعايته حفل مدرسة النور المشتركة بنات إحدى مدارس التربية الخاصة التي تهتم بتدريس الطالبات اللاتي فقدن نعمة البصر لتعوضهن المدرسة نعمة البصيرة بحضور مدير ادارة الخدمات بوزارة التربية فهد الحيان ومراقبة الرعاية الطلابية نورية القلاف ورئيسة قسم الشؤون الوظيفية نوال الرامزي ورئيسة قسم الأنشطة دلال العسعوسي ومديرة المدرسة بيبي الصايغ وجمع من مديرات مدارس التربية الخاصة والمعلمات والطالبات.

بدورها، قالت مديرة مدرسة النور المشتركة بنات بيبي الصايغ اننا نحتفل بذكرى يومين من أجمل الأيام التي مرت في تاريخ بلدنا الحبيب الكويت وهما ذكرى الاستقلال والتحرير فهذان اليومان يعدان نقلة نوعية للكويت والبطولات التي سطرها هذا الشعب من أجل أن تبقى كويت العز والفخر نبراسا للأجيال القادمة وما هذه الاحتفالات الا تجديد للولاء للقيادة السياسية وتذكير بأفعال أبناء هذا الشعب الأبطال ونستذكر شهداء الكويت ممن فدوا الكويت بأرواحهم والذين نقف لهم إجلالا واحتراما لتضحياتهم، حيث استشهدوا من أجل الكويت وترابها.