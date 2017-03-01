عقب النجاح الذي حققته الندوة الأولى عن المجموعة المتنوعة من أساليب التعلم الفعال للكلية الأسترالية في الكويت، ترتب كلية الهندسة لدى الكلية الأسترالية في الكويت لإقامة ندوتها الثانية «للتعلم القائم على المشاريع» (PBL) تحت عنوان «إعادة تشكيل تجربة التعليم والتعلم» وذلك يوم الأحد 5 الجاري.

ومن المقرر ان تعقد الندوة في حرم الكلية الأسترالية في الكويت غرب مشرف، حيث تجمع بين المهندسين والتربويين لتبادل المعرفة والتوقعات وأساليب وتجارب التعلم المؤثرة على شكل عملية التعلم للجيل المقبل من المهندسين.

هذا وتتخلل الندوة كلمات يلقيها مدير مركز التعلم من خلال المشكلات في العلوم الهندسية والاستدامة ـ جامعة ألبورغ بالدنمارك ـ البروفيسور آنيت كولموس، ومن مركز الدراسات الأكاديمية والأبحاث، جامعة ولاية منيسوتا، الولايات المتحدة الأميركية د.رونالد اوليسث.

وتجدر الإشارة إلى ان الندوة تعد منصة للتطوير المهني، مع توفير شبكة من تبادل المعرفة والفرص بين المتحدثين والحضور.

وبالتالي تدعو الكلية الأسترالية في الكويت كل الأطراف المعنية إلى حضور الندوة، حيث يمكن اجراء عملية التسجيل بزيارة الموقع الالكتروني http://www.ack.edu.kw/pbl2017