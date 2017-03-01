عبدالعزيز الفضلي

أكدت الموجهة الفنية العامة للتربية الفنية حصة المطوع أنه لا يوجد أي نقص في معلمي ومعلمات الفنية، مشيرة إلى أن الفائض الموجود يغطي التوسعة في المدارس خاصة أن هناك الكثير من المدارس التي سيتم افتتاحها في المستقبل بمختلف المناطق التعليمية وبالتالي لا توجد أي مشكلة في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال حضورها معرض الإعجاز بالقرآن الكريم الذي تنظمه إدارة التعليم الخاص بمجمع الأفنيوز وافتتحه مدير الشؤون التعليمية بالإدارة عبدالـعـزيـــز الكـنـدري وبمشاركة عدد من الطلبة الموهوبين في المدارس الخاصة.

وأشارت المطوع إلى أن الهدف من المعرض أتاحت الفرصة للطلبة والطالبات الموهوبين في المشاركة بأعمالهم الفنية من خلال لوحات ومجسمات توضح الإعجاز في بعض الظواهر العلمية والكونية وخلق الإنسان والنبات والحيوان التي ذكرت في القرآن الكريم، مشيرة إلى انه اشرف على هذه الأعمال الفنية موجهون وموجهات التربية الفنية للتعليم الخاص والنوعي.

وأضافت المطوع أن المعرض اشتمل على اكثر من 100 لوحة فنية ومجسم سيستمر عرضها في مجمع الأفنيوز حتى الخميس المقبل، معربة عن بالغ شكرها وتقديرها لإدارة المجمع على تعاونها مع التوجيه الفني للتربية الفنية على اقامة هذا المعرض المميز والهادف.