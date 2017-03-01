خبراء كويتيون تقدموا تطوعاً بأفكارهم وعرض خدماتهم قابلتهم الجهات الرسمية بالرفض

آلاء خليفة

أكد خبير التعليم وعضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د.زيد الزيد أن تطوير التعليم يحتاج الى أفكار اكثر من هدر الأموال، معتبرا أن الصرف الكبير على العملية التعليمية بحجة التطوير ينذر بخطر الحاق الكيان التربوي الى ركب الصفقات والتنفيعات مثل بعض الجهات الاخرى التي ينخر فيها الفساد.

وقال د.الزيد في تصريح له ان تطوير التعليم يحتاج الى افكار اكثر من هدر الأموال، معربا عن تخوفه من الهدر المالي الكبير على لجان التطوير وشراء الافكار من المؤسسات الإقليمية والدولية لهذا الغرض، في الوقت الذي يتقدم فيه المتخصصون والخبراء من ابناء الكويت بطرح افكارهم وتقديم خدماتهم تطوعيا ومن دون مقابل وتقابلها الجهات الرسمية بالرفض.

واعرب د.الزيد عن تخوفه من تخصيص الميزانيات الهائلة على عملية التطوير، مرددا ان الصرف الكبير قد يجر الكيان التربوي الى دوامة المجاملات والترضيات، في اشارة الى تهديد مباشر لمستقبل ابنائنا الطلاب وبلدنا الحبيب الكويت.

واستشهد بتقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لعام 2016، حيث ذكر ان الكويت سجلت هذا العام إخفاقات كبيرة في قطاع التعليم، في اشارة الى الفشل في تحقيق كل أهداف خطة «التعليم للجميع» التي حددت في العام 2000.

واستنكر د.الزيد التراجع الملحوظ الذي تشهده العملية التعليمية على مدار السنوات السبع الماضية، حيث تراجع جودة نظام التعليم بشكل عام إلى المرتبة 106 من اصل 148 دولة في 2012/2013 بمقدار 18 مرتبة عن 2011/2010، كما تراجع مؤشر جودة التعليم الأساسي 14 مرتبة خلال سنوات الخطة الانمائية، وتأخر مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم.