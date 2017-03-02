أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد على أهمية ربط بناتنا وأبنائنا بالمناسبات الوطنية لاستحضار معانيها والدروس والعبر المستفادة منها والتعبير عها بمختلف وسائل الابداع، مثمنا جهود القائمين على الشأن التربوي والتعليمي بالمحافظة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ الخالد وفدا من مدرسة فاطمة بنت أسد الثانوية بنات بالأحمدي.

وأشارت معلمة الرسم والتصوير في المدرسة الجود الحربي الى ان الطالبتين فاطمة الهاجري ودلال العبيدان قمن بالنيابة عن زملائهن بإهداء المحافظ الشيخ فواز الخالد، لوحة فخارية بمناسبة الأعياد الوطنية، لافتة إلى ان اللوحة صممتها المعلمة منال السعيد، ونفذها عدد من طالبات الصف الثاني عشر علمي بالمدرسة.

وأوضحت الحربي ان الطالبتين الهاجري والعبيدان قدمتا شرحا للمحافظ حول خطوات تنفيذ اللوحة بدءا من مرحلة التكوين عبر الطين الى الحرق ثم الخزف والتلوين، وصولا الى شكلها النهائي، مشيرة إلى إعجاب المحافظ بقدرات الطالبات وإشادته بإبداعهن.