عبدالعزيز الفضلي

تعمل وزارة التربية على تحسين راتب الأخصائي الاجتماعي، من خلال إقرار كادر له أسوة بزملائه المعلمين والمعلمات.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة أن «التربية» بصدد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتعديل وضع الأخصائي الاجتماعي من الناحية المادية، مشيرة الى أن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس طلب من قطاع التنمية التربوية تقريرا كاملا حول الأخصائي الاجتماعي، يتضمن إحصائية لأعداد الأخصائيين الاجتماعيين الكويتيين وغيرهم.

وأضافت المصادر أنه تم أيضا اطلاع الوزير الفارس على الراتب الذي يحصل عليه الأخصائي، وكذلك الدور الذي يقوم به في المدرسة، لافتة الى أنه وعد بأن يعرض أمرهم على ديوان الخدمة المدنية وبحثه، خاصة أن «التربية» تواجه مشكلة العزوف عن هذه المهنة من قبل الكويتيين.