آلاء خليفة

ترعى كلية القانون الكويتية العالمية «KILAW» وللمرة الأولى، الجولة التمهيدية لمسابقة جيسوب «Jessup» تحت عنوان «جيسوب الدولية لدول التعاون الخليجي 2017»، وتعد هذه المسابقة واحدة من أكبر المسابقات العالمية، والتي تتركز موضوعاتها حول القضايا والنزاعات المثارة بين الدول في نطاق اختصاص محكمة العدل الدولية.



وشاركت الكلية منذ تأسيسها في مسابقة جيسوب، حرصا على الارتقاء بروح العمل الجماعي والبحث القانوني ومهارات المرافعة المكتوبة والشفوية لطلابها وتزويدهم بفرص المشاركة في مسابقات وفعاليات عالمية جنبا إلى جنب مع طلاب أرقى جامعات وكليات القانون في العالم.

الجدير بالذكر أن الجولات التمهيدية لمسابقة جيسوب تقام عادة في دول أوروبية، إلا أن كلية القانون الكويتية العالمية قد تقدمت بفكرة إقامة هذه الجولة التمهيدية للمرة الأولى على أرض الكويت وتحت رعاية الكلية بين الجامعات والكليات المشاركة في المسابقة من دول مجلس التعاون الخليجي لتكون سابقة في تاريخ التعليم القانوني في الكويت والمنطقة، ولهذا فإن الجولة التمهيدية التي ترعاها الكلية ستكون بديلا عن الجولة التمهيدية المقامة في أوروبا، ومؤهلة للجولات النهائية التي تقام عاما بعد عام في العاصمة الأميركية واشنطن، تشارك فيها الدول المسجلة بالمسابقة الأم في واشنطن.

ومن هنا فقد قامت إدارة التطوير الطلابي والمسابقات في كلية القانون الكويتية العالمية باحتضان هذا الحدث واستقبال الوفد المشارك في هذه الجولة من الجامعة الأميركية بالشارقة منافسا لفريق الكلية في مسابقة الترافع الدولي لنزاعات محكمة العدل الدولية مبنية على تسوية جيسوب 2017، وذلك بغد غد في مبنى الكلية.