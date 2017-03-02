عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد ضرورة السعي لمواكبة كل ما هو جديد على ارض الميدان والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرا الى ان العام الدراسي بدأ في العد التنازلي وعلينا تكثيف الجهود وتوفير افضل الأجواء للمعلمين والمتعلمين.

جاء ذلك في تصريح له خلال رعايته وحضوره الملتقى الطلابي للمرحلة الثانوية، مشيرا الى ان فكرة هذا الملتقى تعتبر فريدة من نوعها ومتميزة ولها أثر طيب ومباشر في تطوير صقل مواهب الطلبة، لافتا الى انه يجب اعطاء الفرصة لهم كي يبدعوا ويبرزوا ما لديهم من مواهب مما يكسبهم الخبرة.

وأضاف بوحمد ان هذه الفكرة تتميز ايضا بنقل الخبرات من القيادات الى الطالبات لخدمة المسيرة التربوية والتي تظهر مدى تفاعلها مع مستجدات العصر الحديث من حولنا، مشيرا الى ان مواهب الطلبة يمكن اكتشافها في مثل هذه اللقاءات والاعتناء بها وصقلها.



وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لإدارة الأنشطة التربوية في المنطقة والمدارس الثانوية والى جميع من شارك وساهم في إنجاح هذا الملتقى.

من جانبه، قال مدير الأنشطة التربوية د مبارك العتيبي ان مدارسنا زاخرة بالمواهب الطلابية التي نعمل على صقلها والاهتمام بها، لافتا الى ان الملتقى طلابي شارك فيه جميع مدارس المرحلة الثانوية في المنطقة والذين قدموا ما لديهم من مواهب حازت إعجاب الحضور، متمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق افضل الانجازات على المستويين المحلي والدولي.