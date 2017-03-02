نعمل على تأصيل اللغة العربية وتعزيز الجانب الديني في المدارس الأجنبية





عبدالعزيز الفضلي

شدد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة على أن مادتي التربية الاسلامية واللغة العربية من المواد الاساسية في جميع مراحل وأنواع التعليم الخاص بما فيها المدارس الأجنبية وثنائية اللغة.

جاء ذلك في تصريح له عقب حضوره ورعايته حفل تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة تلاوة القرآن الكريم على مستوى المدارس الاجنبية الخاصة وثنائية اللغة والتي نظمتها مدرسة الابداع الأميركية وفاز فيها 76 طالبا وطالبة على مستوى المدارس الاجنبية وثنائية اللغة.

وقال الحويلة ان جميع مدارس التعليم الخاص تهتم وتقوم على تدريس مقرري اللغة العربية والتربية الاسلامية وهي تخضع لعملية التقييم المستمر وهناك اختبارات للطلبة الدارسين في جميع انواع التعليم الخاص، لاسيما المدارس الاجنبية وثنائية اللغة، مضيفا، لأننا في التعليم الخاص نحرص على أن يحصل الطالب الدارس في المدارس الخاصة على جميع المهارات والمواد المطلوبة والاساسية ومنها اللغة العربية والتربية الاسلامية وذلك لتعزيز الجانب الديني والمعرفي.

وأشار إلى أن اللغة العربية هي اللغة الاولى في مجتمعاتنا وعلينا الا نتخلى عنها، ونحن نعمل على تأصيلها في المدارس الاجنبية لكي يظل الطلاب على دراية بلغتهم الام، وهي لغة القرآن الكريم ومن خلالها يتم تعزيز القيم الدينية الجميلة، مضيفا: تشرفت بحضور ورعاية مسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم على مستوى المدارس الاجنبية وثنائية اللغة، وحضورنا دعم وتشجيع لابنائنا الطلبة والمسابقة هي مبدأ الحياة بالنسبة لنا ولذلك نسعى دائما لزرع القيم الاسلامية والتأكيد على تربية نشء صالح ينطلق من قيمنا الإسلامية الحنيفة، وهذه المسابقة تؤكد على الآية الكريمة (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).

وزاد: كل الشكر للقائمين على هذه الاحتفالية الكريمة من مدرسة أكاديمية الابداع الأميركية وكذلك موجهو التربية الاسلامية في التعليم الخاص وكذلك الموجه العام للتربية الاسلامية عادل المسباح.

من جانبه، قال المشرف العام لمدرسة الابداع الأميركية ماثيو نيل، لقد تشرفت مدرستنا باستضافة مسابقة التلاوة للمرة العاشرة على التوالي وهذا شرف كبير لنا، واليوم أرى الفرحة على وجوده أولياء الامور وكذلك الترقب في وجوه ابنائنا الطلبة، وأقول لهم «اليوم يجب ألا تقلقوا فقد حققتم النجاح في هذه المسابقة وعليكم الفخر بإنجازاتكم».

وأضاف مخاطبا الطلاب الفائزين: نحن نفخر بكم لأنكم حققتم النجاح والتميز في هذه المسابقة وهذا كله جاء نتيجة الجهود التي بذلتموها في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه ينظر اليوم في عيون الطلبة وهو متأكد أنهم سيكونون رواد المستقبل وسيصبحون اطباء ومهندسين وموظفين ناجحين في شتى المجالات.

وذكر أن مدرسة الابداع الأميركية تقوم باستقبال ما يقارب الـ 5 آلاف طالب وتقوم الادارة بالحرص على تثقيف هؤلاء الطلاب وتعزيز القيم الاسلامية والمحلية لديهم، بالاضافة إلى تعليمهم وتزويدهم بالعلوم والدراسات الاساسية، معربا عن شكره وتقديره للطلبة أولا على جهودهم التي بذلوها وكذلك الشكر موصول إلى قياديي وزارة التربية والتوجيه الفني للتربية الاسلامية والحضور الكريم.