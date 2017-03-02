عبدالعزيز الفضلي

ناشدت الرئيسة الفخرية للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الشعب الكويتي أن يتكاتف ويتحد وينبذ أي خلاف يؤثر على وحدته الوطنية سواء كان خلافا طائفيا أو قبليا أو غيره، مؤكدة ان هذا الشعب عندما وقف صفا واحدا خلال الاحتلال العراقي الغاشم في الثاني من أغسطس من عام 1990 واختلطت دماء شهداء الكويت السني والشيعي والبدوي والحضري كان الهدف واحدا وهو عودة الشرعية لبلدنا المغتصب وتحقق ذلك الهدف، مطالبة بالاعتزاز بـ «خيمتنا» وعدم التفريط بشبر منها لأي خلافات، سائلة الله ونحن نحتفل في هذه الأيام المباركة بذكرى الاستقلال والتحرير أن نكون يدا واحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الشيخة شيخة العبدالله خلال حضورها احتفال إدارة مدارس التربية الخاصة بالعيدين الوطني والتحرير والذي نظمه قسم الأنشطة المدرسية تحت رعاية مدير إدارة مدارس التربية الخاصة عبدالله العجمي، وبحضور مساعدة المدير العام بإدارة الإعلان والعلاقات العامة بالبنك التجاري الكويت أماني الورع ومراقب الشؤون التعليمية خالد الداحس ومراقبة الرعاية الطلابية نورية القلاف ومراقب الشؤون الإدارية بالإنابة نواف العنزي ورئيسة الأنشطة المدرسية دلال العسعوسي ورئيسة الشؤون الوظيفية نوال الرامزي وجمع من مديري ومديرات المدارس والهيئة الإدارية والطلاب، حيث قدم فقرات الحفل المدير المساعد بمدرسة الرجاء المشتركة بنين مقداد السبتي وتنوعت بين الأغاني الوطنية والشعر والمسابقات.

وأشادت العبدالله بالجهود التي يقوم بها مدير مدارس التربية الخاصة والعاملين في هذا القطاع الحيوي والهام في تعليم وتدريب أبنائنا في مختلف الاعاقات، وكذلك مساهمة البنك التجاري في الاحتفال، مشددة على جميع الحضور ضرورة التعاون والتعاضد والتكاتف لحماية خيمة الكويت التي حمتنا بجميع اطيافنا.

ومن جانبه، أشاد مدير إدارة التربية الخاصة عبدالله العجمي بالجهود التي تقوم بها الشيخة شيخة العبدالله مع أبنائها من ذوي الإعاقة، ووعدت إدارة مدارس التربية الخاصة بأنها ستقف إلى جانب الطلاب الخريجين وستخاطب الجهات المسؤولة في البلاد لتوظيف خريجي مدارس التربية الخاصة بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الخارجية لإبراز أنشطة طلاب مدارس التربية الخاصة على المستوى الدولي خاصة أن هناك أنشطة لهذه الفئات تحتاج الى الدعم من وزارات الدولة لإبرازها عالميا.