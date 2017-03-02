نظمت كلية بوكسهل الكويت للبنات احتفالا ترفيهيا لطالباتها وطالبات الثانوية للسنة الخامسة على التوالي بعنوان «عيدي يا كويت» كجزء من سلسلة احتفالات تنظمها الكلية بمناسبة الأعياد الوطنية، ضم فيه العديد من الشركات السياحية والترفيهية في الكويت وذلك يومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 فبراير الماضي في حرم الكلية بأبو حليفة.

استضافت الكلية جمعا من طالبات الثانوية العامة من مختلف الثانويات، واستمتع الحضور بنشاطات ثقافية وترفيهية ورياضية مختلفة نظمتها الكلية وسحوبات على جوائز قيمة مقدمة من بنك بوبيان.



هذا، وقد أشارت مسؤولة العلاقات العامة بالكلية السيدة كارول بيم الى أن الهدف من هذا الاحتفال مشاركة الكويت الحبيبة احتفالاتها بالأعياد الوطنية وإقامة علاقة تواصل مستدامة بين إدارة الكلية وطالباتها وموظفيها، وتوفير فرصة أكبر للحضور للتعرف على كلية بوكسهل الكويت بتخصصاتها ورؤيتها المستقبلية، وأكثر ما يميز كلية بوكسهل الكويت روح التعاون والفريق الواحد وهو ما يشعر به طالباتها وخريجاتها حيث تتواصل الكلية بشكل دائم معهن حتى بعد تخرجهن عبر مواقعها في التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى حرصها على مشاركتهن في جميع المعارض والأنشطة الأكاديمية.

كما استضافت الكلية نادي الكويت للكوميديا بقيادة أحمد الشمري، وقدم النادي العديد من الفقرات الترفيهية للحضور.

بدوره، تقدم رئيس الكلية د.علي عريفة وباسم كلية بوكسهل الكويت وبمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وحكومة وشعب الكويت، متمنيا دوام التقدم والازدهار للكويت.

من ناحية أخرى، أكد عريفة أن هذه الاحتفالات عادة سنوية تحييها الكلية بمشاركة واسعة من طالباتها ومختلف الأقسام الإدارية، كما انها تدل على حرص كلية بوكسهل الكويت الدائم على التفاعل مع جميع الانشطة التي من شأنها إضفاء جو من الفرح والسعادة بين طالباتها وموظفيها.