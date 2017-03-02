آلاء خليفة

استقبل مدير مركز الجامعة العربية المفتوحة للتدريب د.سامي خليفة في مكتبه وفدا من اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة د.أحمد الناصر والوفد المرافق له.

ورحب خليفة برئيس وأعضاء الوفد وأعرب عن سعادته بهذه الزيارة وتقديره للجهود التي تقوم بها اللجنة في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية، وقدم للوفد عرضا عن الجامعة ورسالتها وأهدافها وما تقدمه من برامج من خلال فروعها الثمانية الموجودة في عدد من الدول العربية، إضافة إلى ما يقدمه المركز من خدمات وبرامج تدريبية واستشارية وسلسلة الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون التي وقعها مع العديد من الجهات العربية والدولية.

وبدوره، شكر رئيس الوفد د.خليفة على حسن الاستقبال والحفاوة، وأشاد بالجهود المميزة التي تقوم بها الجامعة وما تقدمه من تخصصات وبرامج تدريبية وبحثية.

وأشار إلى أن زيارته وأعضاء الوفد إلى الكويت تأتي ضمن سلسلة من الزيارات التي قام بها مؤخرا إلى عدد من دول الخليج العربي بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التدريب والتأهيل وإمكانية التوصل إلى اتفاق وشراكات استراتيجية تدريبية تخدم سوق العمل ومسارات التنمية في الدول الخليجية.

وجرى خلال اللقاء تبادل عدد من الأفكار حول أهم القضايا المتعلقة بالتدريب والتطوير، وإمكانية التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات من أجل المساهمة الفاعلة والمشتركة بتحقيق أهداف المركز واللجنة، وتحسين بيئة إدارة الأعمال وبرامج التدريب والتطوير على المستوى الخليجي والعربي، وفي نهاية اللقاء أبدى الطرفان استعدادهما لمد جسور التعاون فيما بينهما خدمة للصالح العام وبرامج خطط التنمية المستدامة في الدول الخليجية ودول الوطن العربي.