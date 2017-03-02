عبدالعزيز الفضلي

أقامت جمعية المعلمين الكويتية فرع الجهراء احتفالا في منتجع سليل الجهراء بمناسبة الأعياد الوطنية وذلك بحضور عدد كبير من المعلمين والمعلمات وعائلاتهم، بدأ الحفل بكلمة للمدير الداخلي والمسؤول عن الفعالية جاسم المخلف رفع خلالها تهنئة جمعية المعلمين الكويتية لسمو أمير البلاد وولي العهد بمناسبة العيد الوطني وذكرى الاستقلال ومرور 11 عاما على تولي سمو الأمير حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في البلاد.

وتعددت فقرات الحفل بين السمر والترفيه وفقرات ثقافية ووطنية تغنى بها الحضور في حب الكويت، وفي ختام الحفل قام المخلف المدير الداخلي بتكريم القائمين على الحفل في منتجع سليل الجهراء، كما توجه بالشكر لسلسلة مطاعم ماكدونالدز وسوق كرز وشاهبندر للأسواق وشركة الركن السويسري للساعات والهدايا، اضافة الى المشاركة والحضور المتميز لجمعية صندوق اعانة المرضى على مساهمتهم وتواجدهم وجوالة جمعية المعلمين الكويتية على جهودهم في التنسيق والتنظيم، متمنيا التوفيق للجميع في خدمة بلدنا الغالي الكويت.