آلاء خليفة

أكد نائب رئيس الجامعة العربية المفتوحة للشؤون الأكاديمية د.مروان العقيدي التزام الجامعة العربية المفتوحة ممثلة بمقرها الرئيسي في الكويت وفروعها الثمانية الموجودة في عدد من الدول العربية بجميع متطلبات واشتراطات جهات الجودة والاعتماد المحلية والبريطانية بحكم اتفاقية الشراكة القائمة بين الجامعة العربية المفتوحة والجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة.

جاء ذلك في محاضرة حول إعادة الاعتماد نظمتها الجامعة بمناسبة الاستعدادات التي تقوم بها للحصول على إعادة الاعتماد الأكاديمي من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة المقرر إتمامه في شهر مايو القادم، حضرها عمداء البرامج الأكاديمية ومنسقو البرامج وأعضاء هيئة التدريس ومديرو ورؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية والمالية في المقر الرئيسي للجامعة وفرع الكويت، كما حضرها عبر البث المرئي عدد من مديري وأساتذة ومسؤولو فروع الجامعة.

وتحدث د. العقيدي من خلالها عن أهمية الاعتماد الدولي الأكاديمي للجامعة وجملة الإجراءات والاستعدادات الواجب القيام بها من أجل تمكين الجامعة من إعادة اعتمادها لدى جهات الاعتماد المحلية والدولية ومنها جهات الاعتماد والجودة البريطانية، كما تناول الحديث عن عدد من المحاور من أهمها شروط الحصول على الاعتماد ونظام ضمان الجودة والملكية الفكرية والعلاقة مع المجتمع الأكاديمي داخل وخارج الجامعة ومتطلبات اعتماد كل برنامج من البرامج التي تعتمد الجامعة تقديمها بالشراكة مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة، إضافة إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على جميع منسوبي الجامعة لإنجاح عملية التقييم وإعادة منح الجامعة الاعتماد الأكاديمي المأمول كاستحقاق منطقي لما قامت به الجامعة من إجراءات وتجهيزات وجهد والتزام بتطبيق جميع المعايير المحددة من جانب جهات وهيئات الجودة والاعتماد المحلية والدولية، وبصفة خاصة جهات معايير الجودة والاعتماد المؤسسي الأكاديمي في المملكة المتحدة.

وأكد أن إعادة الاعتماد الأكاديمي الذي تتطلع الجامعة العربية المفتوحة إلى إنجازه سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على مدى صدقية والتزام الجامعة بنوعية وجودة برامجها العلمية، والتمتع بالصفة العالمية باعتماد برامجها وشهادات خريجيها وفي أنها على مستوى عال من التطور والتقدم المنافس لجامعات دول المنطقة ودول العالم المتقدم.