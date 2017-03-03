الحسينان: المتفوقون حجر الزاوية في خطط التنمية

ثمن عدد من قياديي جامعة الكويت الرعاية السامية لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لاحتفالية جامعة الكويت باليوبيل الذهبي وتكريم أوائل الخريجين المتفوقين للعام الجامعي 2015/2016 معتبرين ذلك وسام فخر للجامعة وخريجيها.

وأكدوا في تصريحات صحافية متفرقة أن هذه المناسبة عزيزة على قلوب أسرة جامعة الكويت لتزامنها مع احتفال الجامعة في يوبيلها الذهبي الى جانب تكريم خريجي الجامعة الفائقين من الدفعة الـ 46 للعام الجامعي 2015/2016.

وقال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.عادل الحسينان إن المتفوقين هم ثروة الوطن الغالية الذين يشكلون حجر الزاوية في خطط التنمية مؤكدا ضرورة «أن نحيطهم بكل مقومات الرعاية والعناية وخلق الفرص لمواصلة مسيرتهم الموفقة ليبلغوا مآربهم ويحققوا آمالهم».

وثمن الحسينان جهود الطلبة ومثابرتهم خلال سنوات الدراسة وتفوقهم العلمي الذي سيعود حتما بالخير على البلاد التي قدمت كل إمكاناتها في سبيل رفع راية العلم والارتقاء بجامعتها لتصبح ضمن مصاف أفضل الجامعات في المنطقة بريادتها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبها أعربت عميدة كلية الدراسات العليا د.فريدة العوضي عن سعادتها وتشرفها برعاية صاحب السمو تكريم المتفوقين واستحقاقهم لنيل دراجات علمية رفيعة من الدكتوراه والماجستير ودبلوم الدراسات العليا.

وحثت العوضي المتفوقين بمواجهة التحديات في سبيل تحقيق أهداف التنمية في البلاد والنهوض بالمجتمع وحل مشكلاته كل في مجال تخصصه متسلحين بعلمهم ومهاراتهم وقدرتهم الإبداعية لرقي المؤسسات التي يعملون بها في القطاعين العام والخاص.

وبدوره قال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.علي النامي إن التفوق الذي حققه الطلبة في إنهاء دراستهم الجامعية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية هو بداية تحقيق البنية الأولى في حياتهم العملية لبناء المجتمع ورقيه وازدهاره.

وأضاف النامي أن على الطلبة المتفوقين «واجبا تجاه وطنهم بالتسلح بسلاح العلم في هذا العصر الذي تتسارع فيه الأمم لتتبوأ مكانا واضحا في مسيرة التقدم والرقي».

وأوضح ان رعاية الخريجين الأوائل تشكل دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء «في سبيل الوطن الغالي لإثبات القدرات وإعلاء الهمم المتسلحة بأرقى مستويات العلم والمعرفة».

من جهتها أعلنت مديرة إدارة الخريجين في جامعة الكويت فاطمة العميري أن سمو الأمير سيرعى تكريم الخريجين الأوائل من جميع الكليات والبالغ عددهم 163 خريجا وخريجة من بينهم أربعة خريجين حاصلون على درجة الدكتوراه و26 خريجا وخريجة من حملة الماجستير و133 خريجا وخريجة من حملة البكالوريوس تقديرا لتفوقهم وجهودهم.