نظمت عمادة شؤون الطلبة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي البروفة الثالثة لحفل تكريم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للخريجين المتفوقين بالهيئة.

حيث تم تنظيم بروفة الحفل على مسرح الهيئة الجديد بمنطقة الشويخ والذي سيقام عليه الحفل الأول لافتتاح المسرح.

هذا، وقد أثنى عميد شؤون الطلبة د.حسين المكيمي على تعاون والتزام الخريجين بالبروفات السابقة، موضحا أن هناك مفاجآت يجري التحضير لها لافتتاح مسرح الهيئة الجديد وان هذه الجهود المبذولة ما هي إلا فرق تطوعية من الهيئة تسعى لإنجاح حفل الخريجين المتفوقين وإخراجه بصوره لائقة أمام صاحب السمو الأمير.

كما أكد د.المكيمي أن على الخريجين ضرورة الالتزام وحضور البروفة الأخيرة يوم الخميس الموافق 9/3/2017 حيث سيتم تسليم بطاقات الدعوة للخريجين، علما أن موعد الحفل يوم الاثنين الموافق 13/3/2017 الساعة 10:30 صباحا على أن يكون آخر الموعد لحضور الخريجين الساعة 8:30 والساعة 9:00 صباحا لحضور أولياء الأمور.