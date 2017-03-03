صرح الوكيل المساعد للتنمية والأنشطة التربوية فيصل مقصيد بأن وزارة التربية حرصت على غرس حب الوطن في نفوس الطلاب والطالبات والولاء له من خلال الاحتفاليات التي تنتهجها جميع المناطق التعليمية والمدارس التابعة لها في وزارة التربية، مؤكدا أن ذلك جزء لا يتجزأ من تعزيز القيم والوحدة الوطنية والولاء لتراب هذا الوطن.

وأضاف خلال الاحتفالية التي نظمتها منطقة العاصمة التعليمية بالأعياد الوطنية بعنوان «مهرجان الوطن في عيون الجميع» أن الاحتفالات واللوحات والأناشيد الوطنية والأوبريتات والمعارض المصاحبة والمشاهد التمثيلية التي يقدمها الطلاب تعبر عن النهج السليم الذي وضعته وزارة التربية لحب الوطن والولاء الى ترابه، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلدنا الحبيب، برعاية قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

من جهتها، صرحت مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي بأن مهرجان «الوطن في عيون الجميع» جاء تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني وعيد التحرير، اللذين يعززان الانتماء لهذا الوطن الحبيب وحبه في نفوس أبنائنا من الطلاب والطالبات.

وتنوعت فعاليات الحفل ثم قام الحضور بجولة في أروقة المعرض المقام على هامش الحفل والتمتع بمقاهيه الشعبية التي ساهمت فيها عدة مدارس، والذي نال إعجاب الحضور وشكروا على هذا الجهد الرائع.