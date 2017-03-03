عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة عن توجه لدى وزارة التربية الى إعادة اختبارات الوظائف الاشرافية لرئيس قسم مادة الحاسب الآلي للمرحلتين المتوسطة والثانوي وهي الاختبارات الالكترونية التي شهدت رسوبا كبيرا بين المتقدمين، مشيرة الى ان الاختبارات لم تكن دقيقة وليست في مستوى المتقدمين.

وكان عدد من الذين لم ينجــحوا تقدموا بتظــــلم الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس ضد آلية الاختبار ونوعية الاسئلة إضافة الى آلية التصحيح الالكـــترونية.

وطالبوا بإعادة الاختبار العملي وتصحيحه يدويا بدلا من الالكتروني إضافة الى وضع اسئلة الاختبار من قبل موجهين كويتيين.

ولفتوا إلى أنه تم تحديد موعد الاختبار العملي في يوم الاثنين 27 فبراير والنظري في اليوم التالي 28 فبراير، ولم يكن الوقت كافيا للإجابة وحل الأسئلة بطريقة مناسبة، لاسيما ان عددها 28 سؤالا ولمدة ساعتين فقط، مؤكدين انه لضيق الوقت لم نتمكن من مراجعة الحلول -حسب تعبيرهم.

وذكروا ان الأسئلة الموضوعة لم تكن موجودة في مذكرات الوظائف الإشرافية في موقع التوجيه الإلكتروني ولم تقدم لهم أثناء الدورة قبل الاختبار.

وأشاروا إلى أن الأسئلة يمكن حلها بأكثر من طريقة والتصحيح الإلكتروني من المستحيل ان يراعي ذلك، كما أن المدة الزمنية للاختبار النظري كانت صادما للجميع، مستدركين: الوقت المحدد التي تم إعلامنا به هو ساعتان ونصف، وفوجئنا بأنه ساعة واحدة فقط ولم تكن كافية كذلك لحل الأسئلة.

وأضافوا: هناك ايضا أسئلة مكررة وليست موجودة بالمذكرة مما أدى إلى إرباك المعلم وقت الاختبار.