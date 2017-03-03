المطيري: نسعى إلى تعزيز ثقافة الإبداع في المجتمع

عبدالعزيز الفضلي

أكد مراقب المرحلة الثانوية في منطقة الفروانية التعليمية محمد العنزي ضرورة الاهتمام بالمواهب الطلابية ودعمها وصقلها، مضيفا «إننا نعمل كل ما في وسعنا لخدمة أبنائنا الطلبة والطلبات بمختلف المراحل التعليمية».

وقال العنزي خلال رعايته الصالون الأدبي والمواهب الطلابية الذي أقيم في ثانوية الفردوس للبنات صباح أمس إن منطقة الفروانية التعليمية تولي اهتماما كبيرا بمتابعة الموهوبين، مشيرا إلى وجود مراكز لرعاية المتعلمين في كل المراحل التعليمية، كما يوجد هناك فصول للموهوبين.

وأشاد العنزي بفكرة الصالون الأدبي التي أتت من مديرة المدرسة وضحة المطيري، متمنيا تعميم مثل هذه الأفكار المميزة على باقي المدارس.

وكشف العنزي عن وجود خطة تشمل جميع إدارات المنطقة التعليمية استعدادا للعام الدراسي الجديد برئاسة مدير عام المنطقة جاسم بوحمد ومدير الشؤون التعليمية عيد الحربي، مضيفا أن هناك تنسيقا مع إدارة التنسيق في الوزارة لتوفير جميع الاحتياجات من المعلمين والمعلمات.

من جانبها، قالت مديرة ثانوية الفردوس للبنات وضحة المطيري انطلاقا من دعوة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وتعزيزا لثقافة الإبداع النهوض بها في المجتمع الكويتي من خلال إبراز دعم الموهوبين المبدعين أعددنا استراتيجية شاملة لرعاية هذه الفئة والاهتمام بها وفق منظور تعليمي وتربوي فريد بهدف صقل مواهب الطالبات المبدعات وتشجيعهم وتحفيزهم على هذا التميز، مشيرة إلى أن الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية لأي مجتمع.

وأوضحت المطيري أن الطلبة الموهوبين والفائقين هم عماد الوطن نظرا لأهميتهم في مواجهة تحديات العصر الحديث مما دفع المهتمين بشؤون علم النفس والتربية للكشف عن المتفوقين ومن لديهم تفكير ابتكاري، وذلك بهدف رعايتهم والعناية بهم وتحقيق أفضل الوسائل البيئية الممكنة لاستثمار مواهبهم لأنهم كوادر المستقبل لقيادة بلادهم في جميع المجالات العلمية والتقنية والإنتاجية والخدمية.

وأكدت أن المدرسة أولت الطالبات الموهوبات أهمية كبرى، حيث تتم رعايتهن وصقل مواهبهن للإبداع والإنجاز من خلال الأنشطة والمتابعة الدورية.