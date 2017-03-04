التقى مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الأثري رئيس وأعضاء جمعية المكفوفين، حيث بحثوا القضايا التي تهم أبناءه المكفوفين ووجه لسرعة حلها وقبول الطلبة المكفوفين في تخصصات التربية الخاصة والتخصصات الموائمة للإعاقة البصرية.

كما وجه الأثري لموضوع تبني دفع رسوم طباعة مناهج الطلبة على طريقة برايل في الكليات التابعة لها لتسهيل عملية تعلم أبنائه المكفوفين.

وحرص د.أحمد الأثري على تسخير الجهود والإمكانيات أمام أبنائه من ذوي الإعاقة، وأبوابه مفتوحة للارتقاء بالتحصيل الأكاديمي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وشكر الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين فهد أبو شيبة لما قدمه د.الأثري من جهود ملموسة على الواقع بما يخدم الطلبة المكفوفين.