آلاء خليفة

أكد عضو هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت د.زيد الزيد ان تطوير التعليم يحتاج الى افكار اكثر من هدر الاموال، واعرب عن تخوفه من الهدر المالي الكبير على لجان التطوير وشراء الافكار من المؤسسات الاقليمية والدولية لهذا الغرض، في الوقت الذي يتقـدم فيه المتخصصــون والخبـراء من ابناء الكويت بطرح افكارهم وتقديم خدماتهم تطوعيا ومن دون مقابل وتقابلها الجهات الرسمية بالرفض.

واستشهد د. الزيد بتقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) لعام 2016، حيث ذكر ان الكويت سجلت هذا العام إخفاقات كبيرة في قطاع التعليم، في اشارة الى الفشل في تحقيق كل أهداف خطة «التعليم للجميع» التي حددت في عام 2000.

واستنكر د.الزيد التراجع الملحوظ الذي تشهده العملية التعليمية على مدار السنوات السبع الماضية، حيث تراجع جودة نظام التعليم بشكل عام إلى المرتبة 106 من اصل 148 دولة في عام 2012/2013 بمقدار 18 مرتبة عن عام 2011/2010، كما تراجع مؤشر جودة التعليم الأساسي 14 مرتبة خلال سنوات الخطة الانمائية، وتأخر مؤشر جودة تعليم الرياضيات والعلوم بمقدار 10 مراتب، على الرغم من أن اعتمادات الوزارة بلغت أكثر من 1.7 مليار دينار في 2014/2013 وبنسبة حوالي 9.5% من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وفي ختام تصريحاته ناشد د.الزيد الحكومة بسرعة التدخل واتخاذ مواقف حاسمة في التصدي للهدر المالي الحالي خاصة لافتا الى ان الخطط التربوية الحالية في معظمها لا تعتمد على ابحاث مثبتة او مجربة من قبل، مشددا على ان الوضع لا يحتمل إجراء التجارب على ابنائنا الطلبة.