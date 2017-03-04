عبدالعزيز الفضلي

اعلن وكيل وزارة التربية د. هيثم الاثري انه في اطار عملية الاحلال التي تقوم بها التربية سيتم الاستغناء عن 25% من المعلمين الوافدين في التخصصات التي يوجد بها فائض، مشيرا الى انه كان من المفترض البدء في هذا التوجه منذ العام الماضي غير أننا فضلنا التريث في القرار للعام الحالي للدراسة من جميع الجوانب.



وقال الاثري في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه بعد حصر الاعداد سينفذ القرار مع نهاية العام الدراسي الحالي، مشيرا إلى أن عملية الاستثناء ستكون بعد تقديم المعنيين كتبا فيها شرح لاسباب تحول دون انهاء خدماتهم وتأجيله لعام آخر وبالتالي ننظر فيها ونتخذ القرار المناسب دون ظلم احد.



وأوضح ان التربية لديها خطة لمدة اربع سنوات يتم فيها سنويا انهاء خدمات الـ 25% من المعلمين الوافدين بعد التدقيق في امرهم.



وفيما يتعلق بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين، بيّن الاثري انه عقد اجتماعا مع السفير الفلسطيني في الكويت وتباحث معه الموضوع، لافتا الى انه تم الاتفاق على سفر وفد تربوي برئاسة وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري وعدد من الموجهين للتعاقد مع معلمين من فلسطين في تخصصين فقط هما الرياضيات والفيزياء.