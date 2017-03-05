التويجري: نهدف إلى إعطاء فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة

عبدالعزيز الفضلي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنهم جزء من المجتمع ويستحقون كل رعاية واهتمام.

جاء ذلك في تصريح أدلى به العبدالله على هامش حضوره المهرجان الخيري الذي أقامه بنك بوبيان في مجمع 360 وخصص جزءا من ريعه لمركز الكويت للتوحد.

وثمن الدور الذي يقوم به القائمون على المركز في خدمة طلبتنا وأبنائنا المصابين في التوحد، لافتا إلى أنه كما هو واضح أن من يقوم بزيارة المركز يجد في أبنائه مهارات عظيمة ومواهب مميزة واصفا المسؤولون عن المركز بأنهم أبطال. وأضاف: اننا في الحكومة ندعم المركز وكل الجهات التي تتعامل مع الفئات الخاصة فهم يستحقون كل الشكر والثناء على هذه الجهود الجبارة والإنسانية.

من جانبه قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري إن البنك للسنة الرابعة على التوالي ينظم هذا المهرجان الخيري الذي نهدف من خلاله إلى إعطاء فرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة لتقديم كل ما لديهم، مبينا أن جميع العاملين هم كويتيون وهذا شيء يسعدنا ونفتخر به.

وأضاف التويجري أنه تم تخصيص جزء من ريع هذا المهرجان والمعرض لمركز التوحد، وذلك دعما منا للمركز وتشجيعا له لخدمة أبنائنا المصابين بالتوحد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في عملهم الخيري والإنساني.