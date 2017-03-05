عبدالعزيز الفضلي

تفاعلت جمعية المعلمين مع ما نشرته «الأنباء» حول الرسوب شبه جماعي في الاختبارات الإلكترونية للترقي للوظائف الإشرافية وطالبت وزير التربية د.محمد الفارس بضرورة التدخل السريع والعاجل، لمعالجة قضية السلبيات المؤثرة التي حدثت في اختبارات الوظائف الإشرافية الإلكترونية، مؤكدة على ضرورة الأخذ بالاعتبار، الانتقادات الواسعة للمعلمين والمعلمات المرشحين إلى الترقي للوظائف الإشرافية، والتظلمات التي تم رفعها من قبلهم، والآخذة بالتزايد والاتساع، وقد كشفوا من خلالها عن وجود استهداف قد يكون مقصودا في منحهم حق الترقي، أو وجود خلل في النظام الإلكتروني، أعطى نتائج مغايرة في احتساب النتيجة النهائية، أو في احتساب الاجابات الصحيحة والخاطئة.

وذكرت الجمعية في بيان لها، أنها سبق لها أن طالبت الوزارة بضرورة تشكيل لجنة لدراسة تجربة تطبيق الاختبارات الإلكترونية قبل تعميمها على جميع الفئات والتخصصات، بعد ما تم تطبيقها قبل عامين على بعض الفئات، وهو ما لم يحدث، مما أدخل الوزارة والميدان حاليا، في حالة من الإثارة والجدل والتشكيك، ومن ردود فعل متوقعة، في ظل اتخاذ خطوات غير مدروسة برفع نسبة النجاح (كيرف) تارة، أو في إعادة الاختبار تارة أخرى.

من جانبه، ذكر رئيس الجمعية وليد الحساوي أن تطبيق الاختبارات لم تتم فيه معالجة السلبيات السابقة، والتي سبق أن أعلن عنها العام الماضي، حيث لم تتم مراعاة طبيعة ونوعية وتخصص كل مادة، وتحديد زمن الاختبار المناسب لها، إلى جانب عدم وجود معايير واضحة ولوائح منظمة للاختبار الإلكتروني، ونشرها لكل المتقدمين، وكيفية معالجة ما يترتب على نتائج الاختبار، أو على نسب ودرجة النجاح، والتعامل معها وفق اللوائح والنظم، وبما يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين ولكل التخصصات.

وأكد الحساوي ثقة الجمعية في حرص الوزير د.الفارس والوكيل د.هيثم الأثري والوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري، على إبداء كل أوجه الاهتمام والعناية بالتظلمات المرفوعة من قبل المرشحين للوظائف الإشرافية، والتحقيق في أسباب تدني نسبة النجاح في بعض التخصصات، لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذا التدني، ولطرح الحلول المناسبة لمعالجتها وفق نظرة تربوية، وسند قانوني يحفظ حقوق جميع المتقدمين.