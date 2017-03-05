ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في كلية الآداب بجامعة الكويت أن قسم اللغة العربية في الكلية يتجه إلى طرح برنامج الدكتوراه خلال العام الحالي، مشيرة إلى القسم سيشهد نقصا كبيرا في أعضاء هيئة التدريس حينما يبدأ في برنامج الدكتوراه والذي يعتمد اعتمادا كليا على الأساتذة فقط دون الأساتذة المساعدين.

وأشارت المصادر الى ان قسم اللغة العربية بكلية الآداب يعاني نقصا في عدد أعضاء هيئة التدريس، لافتة الى أن القسم يعاني في الإشراف على رسائل الماجستير، التي تتطلب إشرافا أكاديميا من درجة أستاذ على الأقل للاشراف عليها.