يوم التخرج هو يوم الحصاد بعد سنوات من البذل والجهد، والذي يتوج في هذا الحفل الكبير الذي تقيمه جامعة الكويت لتكريم فائقيها من الدفعة الـ 46 للعام الجامعي 2015/2016، برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، إيمانا بقول الله تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات). تلك الكوكبة من الخريجين الذين عاهدوا واستعدوا لخدمة وطنهم في شتى النواحي والمجالات بكل إخلاص وتفان، بعد أن أدركوا قيمة المعرفة وكيفية الارتقاء بما كسبوه من علم في جامعة الكويت ليسهموا في صناعة المستقبل لوطننا العزيز.

بأصدق الكلمات تقدم عدد من هؤلاء المتفوقين إلى صاحب السمو بالشكر والعرفان على تلك الرعاية الكريمة التي شملهم بها، وعلى اهتمامه المتواصل بالعلم وأهله، كما قدموا الشكر إلى إدارة الجامعة وجميع أساتذتها وهيئتها الأكاديمية والإدارية على كل ما بذلوه من إخلاص وتفان في عملهم لتحقيق حلمهم بالتفوق والتميز. ونصح المتفوقون زملاءهم الطلبة في جامعة الكويت بأن يحددوا هدفهم وأن يلتزموا بالمثابرة والاجتهاد لتحقيق هذا الهدف للوصول إلى هذه المرتبة من التفوق والنجاح، مؤكدين أنهم سيعملون جاهدين لخدمة الوطن من خلال تسخير مجهوداتهم وخبراتهم لبناء كويتنا الحبيبة.