شارك طلبة كلية الهندسة لدى الكلية الأسترالية في الكويت في مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات في قمة التصميم الإنساني، المدعومة من منظمة «مهندسون بلا حدود - فرع أستراليا». وجاءت المشاركة بالتعاون مع الشريك الرسمي للكلية الأسترالية في الكويت، جامعة سنتريل كوينزلاند في أستراليا.

ترتكز مبادرة مهندسون بلا حدود على الاهتمام بالمجتمعات في أستراليا وآسيا باستخدام المعرفة والموارد الهندسية لسد الثغرات التي يتم تحديدها في مجال التعامل مع صحة المجتمع والراحة والفرص المتوافرة، وتركز المنظمة على المشاركة المستمرة في بناء علاقات قوية ونماذج لأفضل الممارسات، وتوزيع الأفراد استراتيجيا لتحقيق الأثر طويل الأمد من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

وشكلت هذه القمة في الهند فرصة مهنية مميزة لطلبة الكلية الأسترالية في الكويت لمدة أسبوعين وقد خصصت لتزويد طلبة الكلية الأسترالية في الكويت بالخبرات اللازمة لتطوير المهارات، والمعرفة وإيجاد حلول هندسية مناسبة. وتعليقا على هذه الرحلة، قال رئيس كلية الهندسة لدى الكلية الأسترالية د.محمد غيث: «أشعر بالفخر والاعتزاز بمشاركة طلبتنا في هذا النشاط الدولي، ويعتبر الإحساس بالمسؤولية والاتجاه الإيجابي من خلال هذه الرحلة مميز جدا».

من جانبها، قالت مديرة المكتب الدولي لجامعة سنتريل كوينزلاند في الكلية الأسترالية بالكويت الآنسة جوان فلين بأن «مشاركة الكلية الأسترالية بالكويت في هذه المبادرة التفاعلية للمسؤولية الاجتماعية للشركات من شأنها أن ترفع مستوى نمو وتطور مهارات الطلبة ومعرفتهم مع استعدادهم لتولي المناصب المهنية في المستقبل».

وتعليقا على هذه التجربة، قال الطالب في الكلية الأسترالية في الكويت طلال الدوسري: «لقد شاهدت من خلال هذه القمة جانبا آخر من العالم وإمكانية قيامي بإحداث الفرق في حياة الآخرين من خلال دراساتي الهندسية».

ومن جانبها، قالت الطالبة آيه تشين: «لقد كانت هذه المبادرة تجربة رائعة للتعلم حيث إنني شغوفة بالمشاركة في أي نشاط إنساني، وتمثل الهندسة إحدى الأدوات التي تسمح لي بالالتزام بمساعدة الآخرين».

هذا، وتحرص الكلية الأسترالية في الكويت على تزويد طلبتها بفرص دولية مماثلة لتطبيق معرفتهم ومهاراتهم المكتسبة من خلال دراساتهم الهندسية وتمكينهم من تطبيق مفاهيم التعلم العملية بهدف إحداث التغيير على المدى الطويل في تطوير المجتمعات.