فكرة المؤتمر جاءت نتيجة عمل دؤوب على مدى عامين

عبدالعزيز الفضلي

كشف مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم عن عقد مؤتمر التنمية المهنية المتكاملة للمعلم في 7 مارس الجاري تحت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس وبالتعاون مع كلية التربية في جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والبنك الدولي.

وقال د.مخيزيم في تصريح للصحافيين ان أهمية المؤتمر تأتي في تعزيز دور الشراكة لتنمية المعلم وتسليط الضوء على الدور الأساسي للمعلم باعتباره ركيزة أساسية في عملية بناء النشء والأجيال القادمة، مبينا أن دور المعلم لا يقتصر على نقل المعرفة للطالب بل هو عنصر حيوي في التربية والتعليم وغرس المهارات المختلفة، وعليه يأتي دور تفعيل الشراكة والمسؤولية التضامنية لرفع كفاءة المعلم.

وأشار إلى أن فكرة المؤتمر جاءت نتيجة عمل دؤوب خلال العامين الماضيين حيث عمل الميدان التربوي ضمن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم والذي يضم خمسة محاور وهي: تطوير وتعزيز المناهج، رفع كفاءة المعلم، رفع كفاءة المدرسة، كفاءة ومساءلة نظام التعليم وتطوير السياسات التربوية.

وأضاف أن العديد من المشاريع أولت الاهتمام بتدريب المعلم بممارسة الدور المطلوب في الميدان، مضيفاً «أن مسؤولية رفع كفاءة المعلم لا تقتصر على دور وزارة التربية، بل تبدأ من كليات إعداد المعلم مع التنمية المهنية المستمرة اللازمة لرفع كفائته في الميدان بشكل صحيح».

كما أكد د.المخيزيم أن مؤتمر التنمية المهنية المتكاملة سيكون المدخل الذي من خلاله يتم تفعيل العديد من الأمور المرتبطة بإعداد المعلم وفق المتغيرات في الميدان من خلال جلسات المؤتمر التي تضم نخبة من جميع الأطراف المعنية بالمعلم، إضافة إلى ضيوف من خارج الكويت. وختم بأن رفع كفاءة العملية التربوية ترتكز بشكل أساسي على المعلم وما يحتاج اليه من تنمية مهنية مستمرة لرفع كفاءته.

من جانبها، أكدت مدير إدارة تنمية المعلم بالمركز الوطني لتطوير التعليم ورئيس اللجنة التنسيقية للمؤتمر د.فاطمة الهاشم أن الجهات المشاركة أبدت التعاون والترحيب بعقد المؤتمر لما له من دور في التعريف بآلية التدريب التي تقوم بها وزارة التربية لنشر منهج الكفايات في الميدان التربوي، ومناقشة سبل تعزيز التدريب الميداني المبكر في كليات إعداد المعلم وكيفية التعاون بينها وبين وزارة التربية، كما ستتم مناقشة دور الإدارة المدرسية في تحسين أداء المعلم وتوفير الدعم اللازم من خلال وحدة شعبة تحسين الأداء.

وتقدمت د.فاطمة الهاشم بالشكر للجهات المشاركة والمساهمة في السعي لإنجاح المؤتمر لما له أثر في تحقيق الهدف المنشود من رفع كفاءة وجودة المعلم في الكويت.