عبدالعزيز الفضلي

طلبت جمهوربة جيبوتي من الكويت الاستعانة بمعلميها لتدريس اللغتين العربية والفرنسية في مدارس الكويت.

وتلقى وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري كتابا من وزارة الخارجية متضمنا برقية سفير الكويت في جيبوتي يوسف القبندي، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، والذي تضمن تمنيات وزير العمل الجيبوتي المكلف بالإصلاح الإداري حسن ادريس القيام بزيارة عمل إلى الكويت لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى وأرحب، ورغبته في رفع مستوى التعاون بين البلدين عبر إرسال قوى عاملة جيبوتية للعمل بالكويت في مجال التعليم، وبالتحديد مدرسين لتعليم اللغتين الفرنسية والعربية، على أن يكون ذلك مقدمة لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في القطاعات الأخرى بالمستقبل القريب.

وعليه قام الوكيل الأثري بإحالة الطلب لقطاع التعليم العام للإفادة وإبداء الرأي.