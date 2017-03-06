مناقشة حصول معلمين فلسطينيين على شهادات من جامعـة إسرائيليـة مـع الحكومـة والسفـارة



عبدالعزيز الفضلي

تأكيدا لما نشرته «الأنباء» حول توجه وزارة التربية لإعادة اختبارات الوظائف الاشرافية في مادة الحاسوب نتيجة للرسوب شبه الجماعي، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي د.محمد الفارس انه تم الايعاز الى وكيل الوزارة د.هيثم الاثري للتنسيق مع وكيل التعليم العام لدراسة الملف كاملا، متوقعا ان تصله مذكرة شاملة بكافة التوجيهات والاقتراحات في هذا الشأن، وهناك اكثر من احتمالية حول حل المشكلة قد تتعلق بإعادة التصحيح للاختبارات وإعطاء درجات كاملة بالنسبة للاسئلة الخاطئة، او إمكانيات اعادة الاختبار ان كانت عدد الأخطاء كثيرة، سينظر الى اعادة الاختبار ان وصلت نسبة النجاح الى 25% وهناك قرار سابق من وكيل الوزارة بهذا الخصوص وبالتالي سيتخذ القرار المناسب بعد معرفة جميع المعطيات.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الفارس للصحافيين خلال حضوره ورعايته تدشين الموقع الالكتروني لمنطقة مبارك الكبير التعليمية أمس. وبشأن عملية قبول التعاقد مع معلمين فلسطينيين من الجامعات الأردنية والإسرائيلية، قال ان هناك تنسيقا حاليا بين وزارة التربية والسفارة الفلسطينية في هذا الامر وهناك متابعة من وكيل الوزارة في هذا الخصوص حيث تم الاتفاق على التخصصات اما الشهادات فستحكمها بعض القواعد العامة وسيتم بحثها ومناقشتها مع الحكومة والسفارة الفلسطينية ان وجدت حالات مرشحة حاصلة على شهادة إسرائيلية.

وفيما يتعلق بحفل التدشين قال الفارس ان كافة دول العالم تستخدم التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات وليس فقط في العملية التعليمية عبر استخدام السبورة الذكية وغيرها من الوسائل الاخرى، مبينا اننا اليوم بحاجة الى المزيد من التواصل مع المجتمع باستخدام التكنولوجيا وتفاعل وزارة التربية مع ولي الامر وعدم إغلاق العلاقة بين ولي الأمر والمعلم والمدرسة خارج ساعات العمل مما يسر عملية التعليم.

وأضاف: آن الأوان ان تنتقل وزارة التربية الى آلية التواصل مع ولي الامر خارج ساعات الدوام واصفا المشروع بـ «الجبار» والذي تم تبنيه بداية من ثانوية صباح السالم عبر الادارة العامة لمنطقة مبارك الكبير والتوسع فيه ليصل الى المدارس الثانوية ثم مدارس المرحلتين المتوسطة والابتدائية مستقبلا وننتظر نتائج هذا المشروع.

وبين ان المشروع يسهل على الطالب الغائب عملية مناقشة الدروس التي غاب عنها في الصف الدراسي عبر فتح الموقع الإلكتروني اضافة الى اطلاع ولي الامر على درجات الطالب، مبينا ان نظام الفترتين المعمول به حاليا لا يظهر درجات الطالب بسرعة على عكس نظام الأربع فترات وبالتالي يسهل هذا المشروع الاستعلام عن درجات الاختبار القصير والطويل فيستطيع كل أسبوع معرفة الدرجات بشكل دوري وبالتالي التعرف على المستوى العام للطالب مما يشير إلى حلقة وصل ونقلة نوعية في هذا الخصوص.

من جانبه أشاد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة بالجهود المضيئة للعاملين في منطقة مبارك الكبير التعليمية في انجاز الخدمات المتميزة التي دشنها وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس في انطلاقة جديدة ومتميزة باستخدام التكنولوجيا بغرض تقديم كل ما تحتاجه الشريحة المستفيدة من أولياء أمور ومعلمين وطلبة من خدمات الكترونية تساهم في تسهيل الحصول على المعلومات، مشيرا إلى ان ما عرضته إدارة منطقة مبارك الكبير التعليمية من خدمات الكترونية تكشف عن فريق متناسق ومتجانس بإدارة ناجحة من تحقيق مثل هذه المشاريع الالكترونية التي تخدم عدة شرائح مرتبطة بالمدرسة.

وأعرب الحويلة عن شكره لوزير التربية لرعايته هذه المشاريع المتطورة التي تخدم الميدان التربوي مثمنا دور مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني الذي استطاع قيادة هذا العمل المتميز وإخراجه بهذه الصورة الرائعة.

ومن جهته اعلن مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني عن تدشين مجموعة من المشاريع الالكترونية للمنطقة برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، لافتا إلى ان هذه المشاريع تتضمن موقع المنطقة التعليمية الذكي، الادارة المدرسية الذكية في مدارس المرحلة الثانوية سيتم تناول اهم الخدمات التي تقدم لمراجعي المنطقة وأولياء الأمور والطلبة والهيئتين التعليمية والادارية في المدارس والإدارات المختلفة التابعة للمنطقة.

وأشار الديحاني في تصريح للصحفيين الى ان مشروع موقع المنطقة الذكي يتيح المجال لأي مراجع بأن يقوم بطلب معاملة «اون لاين» حيث يقوم الموظف المختص بسحب الطلب وإنجاز معاملته ويتم عبر الموقع إعلام المراجع برقم طلبه، حيث بإمكانه الاستفسار عنه في أي وقت منوها بأن الموظف المختص سيقوم بإرسال رسالة نصية لمقدم الطلب فور الانتهاء من إنجاز معاملته ليقوم بدوره باستلامها من داخل المنطقة.