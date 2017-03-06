قام قسم الدراسات الإدارية بكلية بوكسهل ـ الكويت بتنظيم محاضرة بعنوان «اكتشاف وإعداد قادة المستقبل» ألقاها الكاتب والباحث المعروف د.طارق السويدان في مسرح عيسى الرفاعي، بحضور مجموعة من طالبات الكلية، تحت إشراف عضو الهيئة التدريسية في قسم الدراسات الإدارية حسن غرة وبحضور عدد كبير من طالبات الكلية ورئيسة القسم د.أرزو حراف في كلية بوكسهل الكويت وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.



ألقت المحاضرة الضوء على مراحل اكتشاف وتطوير الشخصية القيادية، فالقيادية هي قبل كل شيء احترام للذات وللآخرين وثقة بالنفس وتحمل للمسؤولية والقدرة على إدارة الأمور والنجاح في الحياة والتأثير الإيجابي في الآخرين، وللنجاح في الحياة المهنية وتطوير شخصية قيادية يجب على الطالبة أن تمتلك حس النقد وليس أن تكون تابعة مقلدة بل مبتكرة ومغيرة، في حين أن من يمتلكن القدرة على تغيير المسارات هم من يملكن مهارات المواءمة والتكييف والقدرة على الخلق والإبداع والتجديد والنقد، وهذه هي مواصفات القائدة.



وقد نظمت المحاضرة لطالبات الدراسات الإدارية ولجميع الطالبات المهتمات بمواضيع القيادة.



وتحدث حسن غرة وهو عضو هيئة تدريس متخصص في مجالات تنمية القدرات والأداء والقيادة عن أهمية الشخصية ودورها في أن يكون المرؤ قياديا فعالا في مجال العمل، متمنيا ان تحقق هذه المبادرة أهدافها المنشودة لتخلق الوعي المطلوب لدى الطالبات وتحفيزهن لتحقيق طموحاتهن المستقبلية.

ويذكر أن كلية بوكسهل تسعى دائما لاستضافة محاضرين متخصصين في مجالات مختلفة بهدف إثراء الجانب العملي لدى الطالبات من خلال الاحتكــاك والتفاعــل مع خبـرات لهـا تجارب عملية ثرية.