المعرض يهدف إلى إطلاع الطلبة والخريجين على الفرص الوظيفية المحتملة في سوق العمل

بيتس: جامعة الخليج تعي تماماً أهمية تسليح طلابنا وطالباتنا بجميع الأدوات التي يحتاجون إليها مستقبلاً

أعلنت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST) عن إقامتها معرض الفرص الوظيفية السنوي التاسع عشر برعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان يومي الأحد والاثنين 12و13 الجاري في الحرم الجامعي، بمشاركة 40 شركة ومؤسسة وطنية من مختلف القطاعات، حيث يهدف المعرض إلى إطلاع الطلبة والخريجين على الفرص الوظيفية المحتملة في سوق العمل.

وصرح رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الأستاذ د.دونالد بيتس قائلا: «نحن في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا نعي تماما أهمية تسليح طلابنا وطالباتنا بجميع الأدوات التي يحتاجونها مستقبلا، ومن ضمنها، إتاحة الفرص أمامهم للتواصل مع أفضل المجموعات والشركات والمؤسسات الوطنية المتاح للتوظيف فيها بعد التخرج.

مؤكدا أن معرض الفرص الوظيفية يعتبر حقا فرصة ذهبية للطلبة والشركات على حد سواء، حيث يجعل التواصل والروابط ذات معنى حقيقي وعملي ويضع الخريجين على المسار الصحيح مع تلك الشركات والمؤسسات في سوق العمل المحلي».

ويتضمن حفل افتتاح هذا العام جلسة نقاشية بعنوان: «التحول والتطور والفرص الوظيفية للشباب الكويتي»، حيث سيكون الوزير خالد الروضان أحد المتحدثين في الجلسة.

كما سيشهد المعرض العديد من الجلسات الأخرى على مدار اليومين، ويهدف إلى تزويد طلاب وطالبات الجامعة والخريجين بالأفكار والمعرفة، وآراء الخبراء حول سوق العمل المحلي والتوظيف.

وعلى سبيل المثال، ستقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عرضا تمثيليا بعنوان: «الامتثال لهيئة أسواق المال ومكافحة غسيل الأموال»، بهدف تسليط الضوء على بعض الجوانب القانونية المتعلقة بهذا المجال، كما ستقدم رابطة آيزيك عرضا تمثيليا للتأكيد على قيمة العمل التطوعي.

هذه الجلسات ستكون عاملا مميزا في المعرض، وذات فائدة للطلبة والخريجين، كما تنظم الجامعة جلسات ونقاشات تركز على توجهات سوق العمل والوظائف فيه.

وتضم قائمة الشركات والمؤسسات الوطنية التي ترعى معرض الفرص الوظيفية هذا العام نخبة متميزة هم: بنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الخليج، والبنك الأهلي المتحد، وزين، وأوريدو، وفيفا، وبنك بوبيان، وصناعات الغانم، وبنك وربة، والبنك التجاري، ونستله، وشركة الاستثمارات الوطنية، ومركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، ورابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

كما تضم قائمة الشركات والمؤسسات الوطنية الأربعين المشاركون في معرض الفرص الوظيفية الـ 19 هذا العام: بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، وإيرنست آند يونغ، وياكو، والبنك الأهلي، وشركة نفط الكويت، وشركة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية، والمباني، وأجيليتي.

وستكون الشركات متواجدة للتواصل مع طلبة وخريجي جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا لإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم طلبات التدريب، أو الحصول على وظائف دوام كامل أو التطوع.

كما ستوفر شركات التوظيف المشاركة خدماتها، ورؤيتها للسوق، وتقديم مشورتها، وجمع السير الذاتية، ومساعدة الطلاب والطالبات على تقديم طلباتهم إلكترونيا للحصول على فرص وظيفية ممكنة، كما ستجري الشركات مقابلات داخل المعرض مع المرشحين من الطلبة.

ويعد معرض الفرص الوظيفية أحد أبرز الأحداث التي تنظمها الجامعة كل عام، لاسيما أنه يساعد في ضمان الانتقال السلس للطلبة من مقاعد الدراسة إلى القوى العاملة بعد تخرجهم.

وتعمل جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا باستمرار على إثراء المعرض من خلال استقطاب شريحة أكبر وأوسع من مختلف الشركات والمؤسسات الوطنية للمشاركة، والاطلاع على اهتمامات الخريجين ومهاراتهم، والحفاظ على التنوع في الوقت ذاته، حيث تشارك مؤسسات تعليمية وطبية، وشركات من قطاع التطوير العقاري، والتكنولوجيا، والعلاقات العامة، والإعلام، إلى جانب القطاع الصناعي في المعرض سنويا.

الجدير بالذكر أن معرض الفرص الوظيفية هو حدث يقام سنويا ومفتوح أمام كافة الطلاب والطالبات من الخريجين، ويقام على مدار يومين، من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 3:00 عصرا.

وللحصول على مزيد من المعلومات عن المعرض: يرجى متابعة حسابنا: @gust_official على تويتر وانستغرام وسناب شات.